Swiss ne reprendra finalement pas ses vols vers Dubaï ce prochains jours, annonce la compagnie aérienne. Elle communique une nouvelle date. Mais la situation au Moyen-Orient reste imprévisible.

Swiss reporte la reprise de ses vols vers Dubaï d'un mois

Swiss reporte la reprise de ses vols vers Dubaï d'un mois

En raison de la situation actuelle

En bref Swiss reporte la reprise des vols du 27 octobre au 25 novembre 2026

La compagnie aérienne invoque la situation au Moyen-Orient pour expliquer ce nouveau report

Les passagers concernés peuvent modifier leur réservation de manière flexible ou obtenir un remboursement intégral

Martin Schmidt

Swiss ne dessert plus Dubaï depuis le 28 février, lorsque les Etats-Unis et Israël avaient lancé leurs attaques contre l'Iran. Les compagnies aériennes internationales perdaient ainsi une plaque tournante importante de leur réseau. La filiale de Lufthansa voulait à nouveau desservir la métropole de Dubaï à partir du 27 octobre. Mais cela n'aura pas lieu, annonce ce vendredi la compagnie aérienne.

«Compte tenu de la situation actuelle et de son évolution volatile, Swiss a décidé aujourd'hui avec le groupe Lufthansa de reporter au 25 novembre 2026 la reprise prévue des vols vers Dubaï», écrit la compagnie aérienne dans un communiqué, qui invoque la sécurité des passagers et des équipages, une «priorité absolue», pour justifier ce report.

La compagnie aérienne contactera directement les passagers concernés. Ceux-ci peuvent modifier leur réservation de manière flexible ou obtenir un remboursement intégral.

Les compagnies aériennes doivent anticiper

Swiss avait annoncé la reprise des vols vers Dubaï début septembre, tout en continuant à examiner la situation avec les autorités suisses et le groupe Lufthansa. A ce moment, l'espoir d'une conclusion d'un accord de paix lors de discussions en coulisses entre les Etats-Unis et l'Iran était intact. Mais les efforts diplomatiques n'ont pas abouti.

A lire aussi Dubaï et Beyrouth attendront Swiss reprend ses vols pour Tel Aviv en juillet

Les compagnies aériennes doivent planifier leurs itinéraires et les affectations des équipages plusieurs semaines à l'avance. Swiss avait donc prévu cette destination dans son programme de vols d'hiver à partir de la fin du mois d'octobre.

Depuis mars, l'Iran attaque régulièrement des infrastructures importantes dans les pays du Golfe. Début septembre, Téhéran a à nouveau pris pour cible des bases militaires américaines au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn. Ces dernières semaines, les milices houthies soutenues par l'Iran ont attaqué à l'aide de drones et de missiles les aéroports internationaux de Riyad et de Dammam, en Arabie saoudite. De quoi raviver les tensions dans la région.