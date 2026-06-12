Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah en Suisse. En consultation jusqu'au 5 octobre, le projet vise aussi les organisations liées à ce mouvement chiite soutenu par l’Iran.

Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah après le Hamas

Le Conseil fédéral veut interdire le Hezbollah après le Hamas

ATS Agence télégraphique suisse

Après le Hamas, le Hezbollah doit être interdit en Suisse. Le Conseil fédéral a mis vendredi en consultation un projet en ce sens jusqu'au 5 octobre. L’interdiction vise aussi les organisations servant de couverture au mouvement chiite, allié de l'Iran.

Le projet du Conseil fédéral répond à un mandat du Parlement. Il complète la loi qui interdit déjà depuis 2024 le Hamas. Il est non seulement prévu d'interdire ces deux mouvements, mais aussi les organisations leur servant de couverture, celles qui en émanent ainsi que les organisations et groupements qui agissent sur leur ordre ou en leur nom.

Organisation islamiste radicale, le Hezbollah constitue une force politique et paramilitaire au Liban, à partir duquel il envoie depuis des années des roquettes sur le nord d’Israël, rappelle le gouvernement. Après l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, au cours de laquelle près de 1200 personnes ont été tuées en Israël, le Hezbollah s’est solidarisé avec le Hamas et a intensifié ses actions contre l'Etat hébreu.