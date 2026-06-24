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Le chantier à 467,5 millions
Un nouveau tunnel de 1385 mètres sera construit aux Grisons

Les infrastructures routières et ferroviaires du Prättigau (GR) seront modernisées pour 467,5 millions de francs. Un tunnel ferroviaire permettra aux trains de rouler à 120 km/h dès 2034, contre 45 km/h actuellement.
Publié: 11:48 heures
Les infrastructures routières et ferroviaires du Prättigau (GR) seront modernisées. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un chantier de 467,5 millions de francs va réaménager sur près de dix ans les infrastructures routières et ferroviaires entre Fideris et Küblis, dans le Prättigau (GR). Le projet inclut un nouveau tunnel ferroviaire de 1385 mètres sur la ligne Landquart-Davos.

Les tracés de la route nationale N28, de la ligne ferroviaire et de la route locale seront entièrement revus sur 3,5 kilomètres, indiquent mercredi les Chemins de fer rhétiques (RhB). Le but est de supprimer les limitations de vitesse actuelles tant pour les trains que pour les automobilistes dues à un tracé étroit dans la vallée.

Circuler à 120 km/h au lieu de 45

Le chantier comprend la rénovation ou construction de sept ponts ainsi que le tunnel ferroviaire de Fideris, qui devrait être mis en service dès 2034. L'ouvrage, conçu pour déplacer un tronçon de la ligne des RhB entre Fideris et Küblis, vise à libérer de l'espace dans la vallée étroite de la Landquart et améliorer ainsi la sécurité des trains.

Le nouveau tracé ferroviaire permettra aux trains de circuler à 120 km/h au lieu de 45 km/h actuellement. Outre l'augmentation significative de la sécurité, il en résultera pour le trafic ferroviaire un gain de temps de plus de deux minutes, selon les RhB.

Les travaux débuteront en 2028 pour s'achever en 2037. La Confédération financera la totalité des 298,5 millions de francs destinés au rail et 92% des 169 millions pour la route. Le solde sera à la charge du canton des Grisons.

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