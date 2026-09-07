Dans les Grisons, un chasseur se trompe et tue un cheval

ATS Agence télégraphique suisse
Un chasseur a abattu par erreur un cheval dimanche au petit matin dans la commune d'Avers (GR). Son permis de chasse a été révoqué avec effet immédiat.
Peu après 6 heures dimanche matin, le chasseur a tiré sur un animal dans une prairie au lieu-dit Indercröt, dans la commune d'Avers, indique lundi la police grisonne dans un communiqué. Il s'est ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'un cheval et non d'un cerf.
Le chasseur a immédiatement signalé l'incident au garde-chasse et a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet des Grisons et s'est vu retirer son permis de chasse.
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