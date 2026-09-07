Dimanche au petit matin, un chasseur grison a tiré sur un animal qu'il croyait être un cerf. Il a directement fait part de son erreur au garde-chasse.

Dans les Grisons, un chasseur se trompe et tue un cheval

Dans les Grisons, un chasseur se trompe et tue un cheval

Permis retiré sur le champ

ATS Agence télégraphique suisse

Un chasseur a abattu par erreur un cheval dimanche au petit matin dans la commune d'Avers (GR). Son permis de chasse a été révoqué avec effet immédiat.

Peu après 6 heures dimanche matin, le chasseur a tiré sur un animal dans une prairie au lieu-dit Indercröt, dans la commune d'Avers, indique lundi la police grisonne dans un communiqué. Il s'est ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'un cheval et non d'un cerf.

Le chasseur a immédiatement signalé l'incident au garde-chasse et a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet des Grisons et s'est vu retirer son permis de chasse.