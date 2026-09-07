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Permis retiré sur le champ
Dans les Grisons, un chasseur se trompe et tue un cheval

Dimanche au petit matin, un chasseur grison a tiré sur un animal qu'il croyait être un cerf. Il a directement fait part de son erreur au garde-chasse.
Publié: 11:48 heures
(photo d'illustration)
Photo: imago images / UIG
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ATS Agence télégraphique suisse

Un chasseur a abattu par erreur un cheval dimanche au petit matin dans la commune d'Avers (GR). Son permis de chasse a été révoqué avec effet immédiat.

Peu après 6 heures dimanche matin, le chasseur a tiré sur un animal dans une prairie au lieu-dit Indercröt, dans la commune d'Avers, indique lundi la police grisonne dans un communiqué. Il s'est ensuite rendu compte qu'il s'agissait d'un cheval et non d'un cerf.

Le chasseur a immédiatement signalé l'incident au garde-chasse et a reconnu les faits. Il a été déféré au parquet des Grisons et s'est vu retirer son permis de chasse.

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