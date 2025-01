Un garde-chasse des Grisons a accidentellement tué deux jeunes et un lynx adulte alors qu'il chassait le loup en novembre dernier. (image d'archive)

Ce lundi 6 janvier, c'est le retour au travail pour beaucoup de Romands après les fêtes de fin d'année. Alors pour vous accompagner dans ce redémarrage, que nous espérons se fera en douceur, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actualités suisses de ce jour. C'est parti:

1 Les lynx des Grisons bientôt remplacés?

L'Office grison de la chasse et de la pêche ainsi que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) examinent actuellement si les lynx abattus par erreur en novembre dans la vallée de la Surselva (GR) peuvent être remplacés par des animaux importés de l'étranger. De premiers entretiens informels en ce sens ont eu lieu, a indiqué à la «NZZ» Moritz Heiser, chargé d'information à l'OFEV. En se basant sur des données obtenues auprès du service de la chasse, la «Südostschweiz» indique de son côté que plus de 20 spécimens de cette espèce protégée évoluent actuellement sur le territoire cantonal. En novembre, un garde-chasse a abattu trois lynx dans la vallée de la Surselva, les prenant pour des loups dans le cadre d'un tir de régulation.

2 Bientôt la fin d'Hotelplan chez Migros

Le patron de Migros donne des précisions quant à la date de vente de la filiale de voyage Hotelplan. Dans un entretien publié lundi dans «24 heures» et la «Tribune de Genève», Mario Irminger indique que «la fin d'Hotelplan chez Migros» se concrétisera en janvier ou février. Blick, lui, a appris de sources internes que c'est désormais Awaze, le groupe britannique spécialisé dans la location de logements de vacances qui fait figure de favori pour le rachat d'Hotelplan. La presse avait jusqu'ici évoqué deux groupes allemands parmi les acheteurs potentiels, Dertour et Hometogo.

3 L'apéro du PS

Le Parti socialiste (PS) tient lundi son traditionnel apéritif de début d'année. Mattea Meyer, Cédric Wermuth, Samira Marti et Samuel Bendahan passeront en revue les principaux événements de l’année 2024 et aborderont les priorités politiques de 2025. Dans le même temps, Le Centre invite les médias pour ses discours de l'épiphanie, qui donneront un aperçu de la future stratégie 2033 du parti.

4 Toujours du plastique pour les restos genevois

Attaquée en justice, une loi genevoise interdisant aux restaurateurs d’utiliser du plastique jetable pour leurs plats à emporter a été suspendue en décembre par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, rapporte lundi «Le Courrier». Cette suspension arrive in extremis, car la nouvelle norme aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier 2025. Votée en septembre 2022 par le législatif genevois, la nouvelle loi cantonale sur les déchets comporte d'autres dispositions, comme l'interdiction de certains plastiques à usage unique dans les grands magasins et l'obligation de trier ses déchets. La loi fait l'objet d'un recours déposé il y a plus d'un an au Tribunal fédéral.

5 Les échanges linguistiques ont la côte

Les échanges linguistiques dans le cadre scolaire ont nettement augmenté de part et d'autre de la Sarine. L'an dernier, 26'922 élèves ont participé à de tels programmes en Suisse, rapportent lundi les journaux alémaniques du groupe Tamedia en citant des données de l'organisation d'échange Movetia. La durée des échanges va de quelques jours à six mois. Cette évolution à la hausse réjouit Christine Keller de Movetia, qui souhaiterait cependant la mise en place de dispositions plus contraignantes pour encourager la participation à de tels programmes.