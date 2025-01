1/4 Selon Alzheimer Suisse, une personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer toutes les 16 minutes en Suisse. Photo: Getty Images

Jonas Dreyfus

Une nouvelle substance active suscite l'espoir chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer: le lecanemab. Vendu comme médicament sous le nom de Leqembi, il élimine les dépôts amyloïdes dans le cerveau. Ces dépôts sont considérés comme un facteur central dans l'apparition de la maladie. Ils apparaissent souvent des années avant les premiers symptômes et constituent l'un des signes visibles les plus précoces.

Lecanemab ne peut pas non plus guérir la maladie d'Alzheimer, affirme le spécialiste de la démence Dan Georgescu des services psychiatriques d'Argovie. «Mais l'évolution peut être considérablement ralentie chez une partie des personnes concernées si la substance active est utilisée suffisamment tôt». Une autorisation prochaine de Leqembi en Suisse est probable. Le médicament est produit pour le monde entier à Luterbach, dans le canton de Soleure, dans une usine du groupe américain Biogen.

Comment le principe actif est-il administré?

Le lecanemab est administré toutes les deux semaines par perfusion, ce qui dure environ une heure. Aux États-Unis, on est sur le point de rendre possible l'administration à l'aide d'une seringue personnelle, comme l'utilisent souvent les diabétiques, explique Dan Georgescu.

Une seringue de ce type ressemble à un stylo et permet aux patients de s'injecter des médicaments sous la peau sans assistance professionnelle, à l'aide d'une aiguille courte et fine, et ce, sans douleur.

Une seringue telle que celle utilisée pour l'auto-administration du médicament Ozempic contre le diabète. Photo: IMAGO/NurPhoto

Combien coûte le traitement?

Selon le spécialiste, le médicament coûterait approximativement 25'000 francs par an en Suisse. Cette estimation se base sur le prix aux Etats-Unis, où il est déjà autorisé et où le prix est de 26'500 dollars par an. Il faut en outre compter les frais d'examens et de conseils – ne serait-ce que pour déterminer si une personne se qualifie pour le traitement. Après le début du traitement, trois à quatre examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) seraient ensuite nécessaires pour détecter à temps d'éventuels effets secondaires tels que des gonflements du cerveau ou des micro-hémorragies.

«Au total, les coûts totaux s'élèvent ainsi à environ 35'000 par an.» Après un an et demi, la perfusion ne devrait plus être administrée que toutes les quatre semaines et moins d'examens concomitants seraient nécessaires. «Cela permettrait de réduire le prix d'environ la moitié.»

Pourquoi une autorisation pour la Suisse serait-elle une étape importante?

Leqembi n'est pas le premier médicament qui élimine les dépôts amyloïdes dans le cerveau, mais il serait le premier dans notre pays à pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché sur la base d'une étude qualitative. Le 14 novembre 2024, le groupe d'experts de l'Agence européenne des médicaments a recommandé son autorisation pour l'UE.

Les personnes concernées en Suisse et leurs proches attendent maintenant avec impatience une décision de Swissmedic, l'autorité suisse de contrôle des médicaments. Une décision qui devrait tomber au milieu de l'année 2025, selon Dan Georgescu.

Plusieurs questions fondamentales se posent

L'assurance de base pourrait-elle prendre en charge le coût du médicament? Cela ferait partie d'un changement de paradigme qui se dessine de plus en plus, affirme le spécialiste. «Pour la première fois dans l'histoire de la neuromédecine, nous traitons de plus en plus de patients qui ne sont qu'au seuil du développement d'une maladie apparente.» A l'avenir, de tels traitements commenceront probablement encore plus tôt, c'est-à-dire à un moment où les personnes concernées ne présentent pas encore de symptômes reconnaissables. «La prise en charge des coûts dans de tels cas incombe-t-elle à la caisse d'assurance maladie? Et si ce n'est pas le cas, quelle serait l'équité si seules les personnes aisées pouvaient se payer le traitement?»

Certaines variantes de la maladie d'Alzheimer peuvent être détectées avant la naissance. Photo: IMAGO/HalfPoint Images

Plus le traitement par lecanemab est précoce, plus les symptômes peuvent être retardés? Une prédisposition peut être détectée très tôt à l'aide d'un test génétique. Pour certaines variantes de la maladie, cela est déjà possible avant la naissance. À partir de quand faut-il commencer le traitement? «Ce n'est pas seulement une question de coût, mais aussi d'éthique», dit Dan Georgescu.

Faut-il se faire tester pour une éventuelle prédisposition à la maladie d'Alzheimer? «De toute façon, je ne peux rien faire contre!» Cet argument était compréhensible tant qu'il n'y avait que des médicaments pour lutter contre les symptômes, explique le spécialiste. Mais avec le lecanemab, cet argument n'est plus valable. Il reste néanmoins une question difficile: comment vivre avec l'inquiétude que la maladie puisse un jour survenir? «Je n'encourage personne à faire de test», dit Dan Georgescu. «C'est une décision très personnelle que chacun doit prendre pour lui-même.»