DE
FR

Après 5 jours de lutte
L'incendie de forêt à Brusio (GR) est désormais sous contrôle

Après cinq jours de lutte, le feu de forêt à Brusio (GR) est sous contrôle. L'incendie, attisé par le vent, avait nécessité la fermeture de l'espace aérien jusqu'à samedi soir.
Publié: 12:05 heures
Pour ne pas entraver les opérations d'extinction, l'OFAC avait ordonné la fermeture de l'espace aérien.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le feu de forêt à Brusio (GR) est actuellement sous contrôle. Samedi, les opérations visant à éteindre les foyers résiduels se sont poursuivies, a indiqué dimanche midi Pietro Della Cà, président de la commune de Brusio, à Keystone-ATS.Vendredi, les équipes d'intervention ont recherché les derniers foyers de braises. Des hélicoptères ont également été mobilisés.

Selon la police cantonale des Grisons, l'alerte concernant l'incendie de forêt a été reçue mardi à 15h00. Mercredi, les équipes d'intervention avaient maîtrisé le sinistre. Il n'y avait plus de flammes apparentes. Jeudi, le feu ne se propageait plus.

Fermeture de l'espace aérien

D'après les informations disponibles à ce jour, le feu aurait été allumé légalement pour brûler des déchets forestiers. Mais en raison du temps sec et du vent, le feu serait devenu incontrôlable. L'enquête de la police cantonale des Grisons se poursuit.

A lire aussi
L'incendie à Brusio maîtrisé grâce à un large dispositif aérien
Pas encore totalement éteint
L'incendie à Brusio maîtrisé grâce à un large dispositif aérien
Un incendie ravage les vestiaires du FC Bâle à Saint-Jacques!
Avec vidéo
Le match à Thoune renvoyé
Un incendie ravage les vestiaires du FC Bâle à Saint-Jacques!

Pour ne pas entraver les opérations d'extinction, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) avait ordonné une fermeture exceptionnelle de l'espace aérien jusqu'à jeudi soir dans un premier temps. Cette fermeture a ensuite été prolongée jusqu'à samedi soir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus