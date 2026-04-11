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Les vestiaires du FC Bâle ont été détruits par un incendie
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Le match à Thoune renvoyé:Les vestiaires du FC Bâle ont été détruits par un incendie

Le match à Thoune renvoyé
Un incendie ravage les vestiaires du FC Bâle à Saint-Jacques!

Le FC Bâle a été frappé par le sort ce vendredi: l'incendie de ses vestiaires au Parc Saint-Jacques. Le matériel des joueurs a été détruit, mais, heureusement, personne n'a été blessé. Faute d'équipement suffisant, le match prévu à Thoune samedi soir a été renvoyé.
Publié: 10:35 heures
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Un incendie s'est déclaré vendredi soir au Parc Saint-Jacques, à Bâle.
Photo: Getty Images
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Marco Mäder

Le match entre le leader Thoune et le FC Bâle, prévu samedi soir dans l'Oberland, doit être reporté. La raison est presque incroyable: un incendie s'est déclaré dans la zone des vestiaires du parc Saint-Jacques, vendredi soir. «Il y a eu de gros dégâts matériels, heureusement aucune personne n'a été blessée», écrit le FC Bâle dans un communiqué. Les raisons du départ de feu sont encore inconnues. Le feu a détruit l'ensemble des vestiaires de la première équipe.

«Les chaussures de football personnelles, tout le matériel de match et les vêtements (maillots, matériel d'entraînement, etc.) ainsi que l'équipement médical et technique nécessaire au bon déroulement des matches et qui ne peut pas être remplacé à court terme sont concernés par les importants dégâts matériels», expliquent les Bâlois.

La Swiss Football League (SFL) a approuvé la demande de report de match émise par le FC Bâle. Des informations sur la date de report seront communiquées en temps voulu.

Super League 25/26, Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
32
36
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Bâle
FC Bâle
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
Young Boys
Young Boys
32
5
47
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
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