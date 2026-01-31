Le réarmement coûte des milliards. Le Conseil fédéral veut développer massivement l'armée et augmenter la TVA pour son financement. Blick et Sotomo veulent savoir si vous soutenez ce plan en faveur de la sécurité. Ou cela va-t-il trop loin? Votre avis compte!

La Suisse doit-elle augmenter la TVA pour l'armée?

Le monde est devenu moins sûr: guerre en Europe, nouvelles menaces, tensions entre grandes puissances. Face à cette situation Suisse aussi réagit: le Conseil fédéral, sous la direction du ministre de la Défense Martin Pfister, veut augmenter sensiblement le budget de l'armée.

Plus de 30 milliards de francs supplémentaires devraient être débloqués à cet égard au cours des prochaines années. Et le financement est un point central: une hausse temporaire de la TVA de 0,8 point est proposée. Pour la 13e rente AVS, il est également question d'une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée.

→ Cliquez ici pour accéder aux questions – participez au sondage ←

Blick et l'institut de recherche Sotomo aimeraient savoir si vous soutenez

les propositions du gouvernement. Pensez-vous que ces milliards supplémentaires seraient utilisés à bon escient? Et quelle incidence aurait une TVA plus élevée dans votre quotidien?

En participant à ce sondage, vous nous aiderez à obtenir une image aussi précise que possible de ce que pense la population suisse du réarmement, de la sécurité et des nouveaux impôts.

Votre opinion compte. Nous vous remercions infiniment pour votre participation!

→ Participez maintenant au sondage ←