L'abonnement général de 2e classe pour adultes augmentera dès le 13 décembre, mais de 100 francs de moins que prévu. Alliance Swisspass a ajusté le tarif après discussions avec le Surveillant des prix.

La hausse des prix de l'AG sera moins forte qu'annoncé

La hausse des prix de l'AG sera moins forte qu'annoncé

La 2e classe à plus de 4000 francs

L'abonnement général de 2e classe pour adultes subira, dès le 13 décembre, une hausse de prix moins importante qu'annoncé. A la suite de discussions avec le Surveillant des prix, le secteur réduit de 100 francs la hausse de prix prévue, a annoncé Alliance Swisspass.

Ainsi, un abonnement général de 2e classe coûtera désormais 4095 francs au lieu de 4195, et celui de 1re classe 6770 francs au lieu de 6850, a annoncé mardi Alliance Swisspass. L'abonnement demi-tarif pour adultes subira une hausse de cinq francs. Le bonus lié aux forfaits de crédit du demi-tarif Plus reste inchangé. Pour les enfants, les adolescents et les familles, les prix n'augmenteront pas ou très peu.

Selon le communiqué, l’augmentation moyenne des tarifs s’élève donc à 3,6% au lieu des 3,9% annoncés précédemment. Les réseaux régionaux de transports publics fixent eux-mêmes leurs ajustements tarifaires de manière autonome.