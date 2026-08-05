Le tunnel routier du Gothard sera fermé douze nuits entre le 10 et le 27 août, de 23h à 5h en semaine. L'OFROU prévoit des travaux pour réduire les risques liés aux tensions sur la voûte intermédiaire.

Les automobilistes devront rouler de nuit au col du Gothard

Les automobilistes devront rouler de nuit au col du Gothard

ATS Agence télégraphique suisse

Les automobilistes souhaitant se rendre au Tessin vont devoir passer par le col du Gothard à certaines heures ces prochains jours. Le tunnel routier du Gothard sera en effet fermé durant douze nuits, du 10 au 27 août.

L'ouvrage restera clos entre 23h et 5h du lundi soir au vendredi matin, indique mercredi l'Office fédéral des routes (OFROU). Du vendredi soir au lundi matin, les voitures pourront circuler dans le tunnel.

Une fissure près du portail nord

Cette fermeture doit permettre de procéder à des travaux d'«entretien préventif», explique l'OFROU. Ils concernent la voûte intermédiaire. Des découpes seront effectuées à titre préventif pour soulager ces éléments de construction et réduire ainsi le risque de dommages.

Les tensions sur la voûte intermédiaire seront surveillées en continu. En 2023, une fissure s'était formée près du portail nord, provoquant l'éclatement de débris. En cause, des changements de tension dans la montagne, qui auraient entraîné des modifications locales de la pression et sollicité le tunnel dans le tronçon concerné.