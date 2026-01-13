DE
Pression financière persistante
Globus supprime près de 50 emplois à son siège social

La chaîne de grands magasins Globus supprime des emplois à son siège social et transfère des fonctions centrales à sa société mère Central Group. Au total, près de 50 emplois seront supprimés.
Au total, près de 50 emplois seront supprimés chez Globus. (Archive)
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
«Dans le cadre de cette réorganisation, 48 postes dans les fonctions de soutien du siège social seront supprimés en Suisse», indique un communiqué publié mardi, qui a également été transmis aux employés et dont l'agence AWP a reçu des extraits.

Les magasins et le centre logistique ne sont pas concernés par ces mesures, précise le communiqué. Le journal Handelszeitung avait précédemment fait état de ces projets.

Une pression financière persistante

Les fonctions liées aux achats, au marketing, aux finances et à l'informatique seront principalement gérées depuis le siège du groupe Central à Milan. Selon le communiqué, la direction entrepreneuriale et stratégique de Globus restera inchangée et entièrement basée en Suisse, sous la direction de Lucia Guagliardi. Grâce à une «utilisation accrue des ressources au sein du groupe», Globus espère réduire «de manière structurelle et durable» sa base de coûts.

Cette mesure s'explique probablement par la pression financière persistante. Début décembre, Pierluigi Cocchini, président du conseil d'administration de Globus, a déclaré dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag que la chaîne de grands magasins resterait dans le rouge en 2025.

«Si tout se passe bien, nous atteindrons pour la première fois notre budget en 2025», avait-il déclaré à l'époque. Ce budget prévoit toutefois encore une perte de 28 millions de francs. Le chiffre d'affaires et les marges ont cependant augmenté.

M. Cocchini avait déjà évoqué en décembre une réduction des effectifs, sans donner de chiffres concrets. Il avait alors estimé les effectifs à 120 collaborateurs au siège social.

