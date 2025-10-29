De nouveaux documents révèlent que le magasin Globus de Zurich était largement surévalué sur le plan immobilier. Après la faillite du groupe Signa, sa valeur a été fortement révisée à la baisse. La perte est colossale.

D'un seul coup la valeur du grand magasin Globus de Zurich a été amputée de 100 millions. Photo: Keystone

Michael Heim

La faillite du copropriétaire de Globus, le groupe autrichien Signa, fin 2023, a entraîné une dépréciation massive jusqu’ici passée inaperçue dans le portefeuille immobilier du groupe – en particulier pour son magasin phare de Zurich. C'est ce qui ressort de nouveaux documents déposés au registre du commerce du Luxembourg, où sont domiciliées les sociétés immobilières de Globus regroupées au sein d’une holding.

Avec un léger décalage, les comptes 2023 de la société Matterhorn Immobilien Holding, détenue à parts égales par Signa et le groupe thaïlandais Central Group, ont été publiés. Et ils sont saisissants: la perte totale s’élève à 122 millions de francs sur les six participations immobilières.

La majeure partie – soit 100,8 millions de francs – provient de l’immeuble de la Schweizergasse 11, abritant le magasin Globus de Zurich. Les dirigeants luxembourgeois expliquent cette situation par une réévaluation à la baisse des actifs immobiliers de 129 millions de francs. Selon le rapport, «l'abaissement des estimations découle d’une diminution des valeurs du marché immobilier». En d’autres termes, les valeurs inscrites dans les livres étaient bien trop élevées.

Les évaluations fantaisistes du boss de Signa

A l’époque, le patron de Signa, René Benko, affirmait lors d’une présentation aux investisseurs que le Globus de Zurich valait 1,3 milliard d’euros. Au même moment, dans les comptes de la société immobilière, le bâtiment était évalué à 761 millions de francs, une estimation que l’on pouvait qualifier de prudente.

A la fin 2022 – selon le dernier rapport annuel disponible – la valeur n’était plus que de 757 millions de francs. Les chiffres récents ne sont pas encore publics, mais tout porte à croire que la valeur a chuté dans des proportions similaires à la perte enregistrée. Ce que l'on sait à coup sûr, c'est que les fonds propres de la société propriétaire du magasin zurichois ont reculé d’environ 80 millions de francs, soit près d’un tiers, pour s’établir à 152 millions fin 2023.

Reste une question cruciale: quelles conséquences cette perte majeure aura-t-elle sur le financement de Globus? On sait que ces prêts – dont les montants s'élevaient encore à 643 millions de francs fin 2022 – étaient le fait d'un consortium réunissant plusieurs banques. Les détails demeurent flous, mais certains établissements – dont les banques cantonales de Zurich, d’Argovie et des Grisons, ou encore la Banque Migros – ont confirmé détenir des créances envers des sociétés liées à Globus.

La Banque cantonale de Bâle très exposée à Globus Bâle

Ces derniers mois, c’est surtout le magasin Globus de Bâle qui a fait parler de lui. Après plusieurs années de travaux, il va enfin rouvrir ses portes. Pendant longtemps, on a vu circuler des rumeurs selon lesquelles la Banque cantonale de Bâle (BKB) aurait financé cette rénovation. Cette hypothèse est désormais confirmée: le dernier rapport annuel de la société immobilière mentionne pour la première fois le nom de la BKB noir sur blanc.

Un article de la «Handelszeitung» Cet article a été publié initialement dans la «Handelszeitung», un hebdomadaire économique appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick. Cet article a été publié initialement dans la «Handelszeitung», un hebdomadaire économique appartenant à Ringier AG, éditeur de Blick.

Et ce n’est pas tout: les actions de la société immobilière ont été remises à titre de garantie à la BKB. La banque refuse toujours de commenter officiellement cette information. Quant à la valeur réelle des grands magasins Globus, elle ne pourra être évaluée qu’au moment d’une vente effective. Le dernier exemple remonte à 2022, avec la cession du Globus de Saint-Gall, qui avait alors dégagé une plus-value sur sa valorisation.