Fin 2024, les autorités italiennes enquêtaient également sur le fondateur déchu de Signa.

Patrik Berger

Le fondateur de Signa, René Benko, a été arrêté dans sa villa d'Innsbruck, rapporte le journal «Kronen-Zeitung». L'investisseur autrichien fait notamment l'objet d'une enquête pour escroquerie et plusieurs délits d'insolvabilité. Son avocat l'a confirmé: aucun autre détail n'a encore été communiqué.

L'effondrement de Signa Holding fondée par René Benko est considéré comme la plus grande faillite d'entreprise de l'histoire de l'Autriche – avec des conséquences pour la Suisse. Ainsi, sa structure d'entreprise ramifiée était également copropriétaire de la chaîne de grands magasins suisse Globus. En automne, la famille Chirathivat a repris avec son Central Group les 50% de Globus que détenait le groupe Signa en faillite. La famille thaïlandaise est ainsi devenue l'unique propriétaire de la chaîne de grands magasins.

Investie dans la moitié de l'Europe

Signa Holding est l'un des plus importants groupes immobiliers et commerciaux d'Europe, avec un bilan de 27 milliards d'euros. Avec Signa, René Benko a investi dans la moitié de l'Europe. Toujours dans des immeubles bien situés. A Berlin, la tour Upper West et le prestigieux KaDeWe faisaient partie du segment d'entreprise Signa Prime Selection AG, tout comme l'Alte Akademie à Munich.

Fin 2024, on a en outre appris que les autorités italiennes enquêtaient également sur le fondateur déchu de Signa. Début décembre, le parquet de Trente a émis à la surprise générale un mandat d'arrêt contre l'Autrichien. L'enquête porte sur plusieurs transactions immobilières réalisées entre 2018 et 2022. Deux transactions de Signa doivent également être examinées à la loupe par les autorités.