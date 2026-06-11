DE
FR

Il était parti en vacances
Un Genevois fait face à une saisie de 350'000 francs après la signature de sa fille

Une adolescente genevoise de 16 ans a signé un commandement de payer de 350'000 francs destiné à son père absent. Faute d'opposition, la poursuite a été jugée valide par le Tribunal fédéral.
Publié: il y a 34 minutes
Un Genevois fait face à une saisie après la signature de sa fille pour une poursuite.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une adolescente genevoise de 16 ans avait signé le commandement de payer adressé à son père, parti en vacances, sans faire opposition. La poursuite, portant sur près de 350'000 francs, a été valablement notifiée, a estimé le Tribunal fédéral. Faute d'opposition dans les temps, la poursuite a suivi son cours et le père s'est vu adresser six mois plus tard un avis de saisie. Sa fille ne lui ayant pas parlé du commandement de payer, il est tombé des nues.

Le père a alors tout tenté pour que la notification du commandement de payer soit annulée, et dans la foulée que la poursuite ne soit pas considérée comme valable. Devant l'instance précédente, il a ainsi prétendu dans un premier temps que c'était sa plus jeune fille qui avait ouvert la porte au facteur.

Puis, il a affirmé qu'il ne voulait pas que l'adolescente de 16 ans soit interrogée, afin que cette dernière ne découvre pas qu'elle n'était pas sa fille biologique. Enfin, il a prétendu que l'ado, qui fréquentait une école de commerce, n'avait pas compris la portée de son acte, à savoir la réception d'un commandement de payer.

Aux membres du ménage

Le Tribunal fédéral a confirmé les vues de l'instance précédente genevoise, qui avait balayé tous ces arguments. Le père n'évitera pas à la saisie et devra donc mettre la main au portemonnaie. Il devra en outre s'acquitter des frais judiciaires d'un montant de 2000 francs.

La jurisprudence établit qu'en l'absence du poursuivi, le commandement de payer peut être remis aux membres de son ménage ou à un employé. Si cette personne ne transmet pas le commandement de payer à son destinataire, cela n'enlève rien à la validité de la notification.

Les juges relèvent également qu'à 16 ans, on est censé comprendre la portée d'un commandement de payer et on est censé le remettre ensuite à son destinataire. Ils ne trouvent dès lors rien à redire à la notification, qui est valable. Pour rappel, dès la notification de la poursuite (à savoir dès qu'on signe le commandement de payer en principe), on peut s'opposer à cette poursuite dans un délai de 10 jours. Ensuite, il est trop tard et la poursuite va suivre son cours.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus