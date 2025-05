Le Conseil fédéral réclame un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza et soutient des projets d'aide à hauteur de 20 millions de francs. Il exige la libération de tous les otages et s'engage diplomatiquement pour une solution à deux Etats.

Le Conseil fédéral prend position sur la guerre à Gaza. Photo: IMAGO/NurPhoto

ATS Agence télégraphique suisse et Nastasja Hofmann

Face à l'horreur à Gaza, le Conseil fédéral réclame un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire sans entrave au territoire palestinien. Le gouvernement a de nouveau abordé la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et l’organisation terroriste Hamas et procédé à une évaluation complète de la situation.

Le Conseil fédéral se dit «profondément bouleversé par les souffrances humaines insupportables», écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mercredi. Il y a une semaine déjà, le Conseil fédéral avait octroyé 10 millions de francs aux acteurs humanitaires dans le Territoire palestinien occupé. Un cessez-le-feu immédiat est indispensable. Le Conseil fédéral exige également la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues en otage par le Hamas.

Parallèlement, la Suisse continue de s’engager sur le plan international en faveur d’une solution politique au conflit. Elle appelle avec insistance toutes les parties à s’engager de manière sérieuse et constructive. A cet effet, la Suisse contribue notamment aux travaux de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États et participe aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur le Proche-Orient prévue en juin à New York. Le chef du DFAE Ignazio Cassis y participera.

Développement suit