Au menu de ce mardi 5 août: Israël embarrasse le CERN, Swissmedic épinglé pour une formation hors de prix, un accord mondial sur le plastique à Genève, l'industrie suisse et les droits de douanes et enfin, le lancement du festival de la Plage des Six Pompes.

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) doit réévaluer sa coopération avec Israël, en pleine guerre avec Gaza. Photo: AFP

1 Le CERN sous tension face à la guerre à Gaza

La pression monte sur l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) afin qu'elle réévalue sa coopération avec Israël dans le contexte de la guerre à Gaza, relatent mardi «24 Heures» et «la Tribune de Genève». Alors que circule une pétition, signée par plus d'un millier de scientifiques, travaillant sur le site ou en partenariat avec l'organisation et exigeant du CERN qu'il s'assure de ne participer à aucun programme servant des activités militaires, des activistes se sont filmés le 1er août devant l'entrée de l'institution à Meyrin (GE), en train de descendre le drapeau israélien de son mât, puis de le jeter dans une poubelle. «Le service de sécurité s'est montré nerveux et le CERN a déposé une plainte à notre encontre», déclare dans les journaux une militante, selon qui, l'action était pacifique.

2 Swissmedic s'offre une formation de luxe

L'institut chargé de surveiller le marché des produits thérapeutiques en Suisse, Swissmedic, a dépensé plus de 50'000 francs dans l'hôtel de luxe Belvedere à Locarno en mai 2024 pour une formation interne, révèle mardi Blick. Le séminaire portait notamment sur l'inspection des systèmes informatiques et les développements en matière d'intelligence artificielle. Au total, 85 personnes y ont participé. Selon Swissmedic, le coût moyen de près de 600 francs par personne n'a pas seulement servi à couvrir l'hébergement, mais concernait également les repas et le matériel utilisé lors de la réunion.

3 Négociations cruciales sur le plastique à Genève

Plus de 170 Etats se retrouvent mardi à Genève pour dix jours de discussions de la dernière chance en vue d'un accord international pour limiter la pollution plastique dans le monde. Des dizaines de ministres, dont le conseiller fédéral Albert Rösti, participeront aux derniers jours de pourparlers.

4 L'industrie suisse sous le choc des taxes douanières

Les taxes douanières de 39% que le président américain Donald Trump veut imposer aux produits suisses aura un «impact extrêmement dur» pour les firmes actives dans le milieu de gamme, relève dans «Le Temps» de mardi le président de la Fédération des entreprises romandes, Ivan Slatkine. Tous les domaines industriels seront touchés, allant de l'horlogerie aux machines, selon lui. Pour les activités à très forte valeur ajoutée, comme l'horlogerie de luxe, le résultat des taxes sera de créer de l'inflation aux Etats-Unis, car les consommateurs vont payer plus cher pour certains produits, ajoute Ivan Slatkine. Il ne s'attend pas à un accord de dernière minute, mais dit avoir confiance dans la résilience de l'économie suisse, «qui a toujours su rebondir après des crises».

5 La Chaux-de-Fonds accueille son festival phare

La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds (NE) démarre mardi en fin d'après-midi pour six jours. Le public pourra choisir entre 136 représentations de théâtre, de danse, de cirque ou de musique, avec 50 compagnies. Le budget se monte à un million de francs. Cette manifestation, qui avait accueilli 80'000 spectateurs en 2024, constitue l'un des plus importants festivals des arts de la rue en Europe.