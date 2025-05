Des physiciens du CERN à Genève ont réussi à transformer brièvement du plomb en or lors de quasi-collisions au LHC. Cette découverte, réalisée dans le cadre de la collaboration ALICE, offre un aperçu fascinant des processus qui ont suivi le Big Bang.

Du plomb en or! Les chercheurs du CERN réalisent un exploit

Les chercheurs du CERN ont réalisé un rêve: transformer du plomb en or! Photo: KEYSTONE

Des physiciens du centre de recherche nucléaire CERN à Genève ont transformé le plomb en or. Des quasi-collisions entre noyaux de plomb au LHC génèrent des champs électromagnétiques qui transforment brièvement les noyaux de plomb en noyaux d’or, a annoncé le CERN.

Le CERN précise toutefois d'emblée qu'il n'y aura pas de fabuleux trésor. Les collisions à haute énergie de noyaux de plomb peuvent donner naissance à du plasma, qui est supposé avoir rempli l'univers pendant le millionième de seconde qui a suivi le Big Bang, indique l'organisation. C'est de là qu'est probablement née la matière que nous connaissons aujourd'hui.

«De l'or pendant une fraction de seconde»

Mais lorsque les noyaux de plomb sont chassés sur une trajectoire de collision dans le tunnel de 27 kilomètres de l'accélérateur de particules LHC, il arrive beaucoup plus souvent qu'ils passent à un cheveu l'un de l'autre. Le champ magnétique intense des noyaux peut entraîner une oscillation de leur structure interne et l'éjection d'un petit nombre de neutrons et de protons.

«Pour produire de l'or (un noyau avec 79 protons), trois protons doivent être retirés d'un noyau de plomb dans les faisceaux du LHC», a expliqué le CERN. Mais la quantité totale a tout de même été des trillions de fois moins importante que ce qui serait nécessaire à la fabrication d'un bijou, observe le centre de recherche. Et «l'or n'existe que pendant une infime fraction de seconde».

L'organisation a présenté ses découvertes dans un article publié dans la revue Physical Review Journals. Elles ont été réalisées depuis 2015 dans le cadre de la collaboration ALICE.