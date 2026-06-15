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Egalement convié au diner de gala
Guy Parmelin accueillera les chefs d'Etat et de gouvernement du G7

Guy Parmelin accueille lundi à Genève plusieurs dirigeants du G7 avant leur départ vers le sommet d'Evian. Le président de la Confédération aura un bref échange avec chaque dirigeant avant le protocole français.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
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Guy Parmelin sera sur le tarmac pour recevoir les dirigeants du G7 avant leur départ vers le sommet d'Evian.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin sera ce lundi à nouveau au centre de la scène internationale. Il doit accueillir à Genève tout à tour les chefs d'Etat et de gouvernement qui participeront au sommet du G7 à Evian, en dehors de l'hôte français Emmanuel Macron.

Guy Parmelin sera sur le tarmac pour recevoir le président américain Donald Trump. Mais aussi les premiers ministres britannique Keir Starmer, canadien Mark Carney et japonaise Sanae Takaichi, de même que le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

D'autres arrivées sont prévues dans la journée, alors que le territoire genevois est sous haute sécurité, surveillé par des policiers de tous les cantons et environ 4000 soldats. Le président de la Confédération devrait avoir quelques minutes avec chaque dirigeant, avant de les remettre au protocole français.

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Les chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus en début de soirée par Emmanuel Macron pour un premier dîner de travail sur les défis internationaux. L'Ukraine, avec la présence du président Volodymyr Zelensky, le Moyen-Orient, avec le blocage d'Ormuz, et les «nouveaux partenariats» seront au menu mardi.

Emmanuel Macron veut aborder les déséquilibres commerciaux mondiaux, notamment ceux de la Chine mais également les tarifs douaniers américains. Un repas à la mi-journée est prévu mercredi avec les milliardaires des entreprises de nouvelles technologies.

La régulation de l'intelligence artificielle fera notamment partie de la discussion. La Suisse doit accueillir à l'été 2027 à Genève le prochain sommet mondial sur cette question. En dehors du dîner de gala auquel il est convié mardi soir à Evian, le président de la Confédération devrait pouvoir participer à des segments annexes de la rencontre, peut-être ce repas sur les questions technologiques.

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