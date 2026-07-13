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Accident d'un camion-remorque
Autoroute A12 complètement rouverte

Un accident causé par un camion remorque a provoqué la fermeture de l'autoroute A12 entre Guin (FR) et Niederwangen (BE) lundi matin. Elle a été partiellement rouverte à la mi-journée.
Publié: 09:45 heures
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

L'autoroute A12, qui était bloquée depuis lundi vers 07h40 dans les deux sens, entre Guin (FR) et Niederwangen (BE), a été rouverte vers 13h30. La remorque-citerne d'un camion, conduit par un homme de 28 ans, s'est renversée sur les voies de circulation à la hauteur de Flamatt (FR).

«Lors de l’accident, l’ensemble routier a également heurté la berme centrale, qui a été déplacée sur la chaussée opposée. Aucun blessé n’est à déplorer», a indiqué la police fribourgeoise.

La citerne transportait un liquide corrosif. Une faible quantité de produit s’est écoulée sur la chaussée, sans présenter de danger pour la population ni provoquer de pollution. «Un périmètre de sécurité a été préventivement mis en place», a précisé la police.

Afin de permettre les opérations de sécurisation, de relevage de la remorque et de remise en état des infrastructures, l’autoroute A12 a été fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Niederwangen et de Guin. La circulation en direction de Berne a pu être rétablie vers midi, avant une réouverture complète de l’autoroute aux environs de 13h30, soit après près de cinq heures d’interruption.

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