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A cause d'un camion remorque
Autoroute A12 bloquée dans les deux sens tout près de Flamatt

Un accident causé par un camion remorque a provoqué la fermeture de l'autoroute A12 entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). La durée de la perturbation est indéterminée.
Publié: il y a 31 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

A la suite d'un accident vers Flamatt (FR), l'autoroute A12 est bloquée dans les deux entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). Selon Alertswiss, l'accident est dû à un camion remorque, qui est seul en cause. Des dégâts matériels sont à déplorer.

«Le trafic est fortement perturbé», a indiqué Alertswiss. La durée de la perturbation est indéterminée. Il faut faire un large détour pour éviter le secteur et privilégier l'A1 entre Berne et Lausanne.

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