ATS Agence télégraphique suisse
A la suite d'un accident vers Flamatt (FR), l'autoroute A12 est bloquée dans les deux entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). Selon Alertswiss, l'accident est dû à un camion remorque, qui est seul en cause. Des dégâts matériels sont à déplorer.
«Le trafic est fortement perturbé», a indiqué Alertswiss. La durée de la perturbation est indéterminée. Il faut faire un large détour pour éviter le secteur et privilégier l'A1 entre Berne et Lausanne.
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