Un accident causé par un camion remorque a provoqué la fermeture de l'autoroute A12 entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). La durée de la perturbation est indéterminée.

Autoroute A12 bloquée dans les deux sens tout près de Flamatt

Autoroute A12 bloquée dans les deux sens tout près de Flamatt

ATS Agence télégraphique suisse

A la suite d'un accident vers Flamatt (FR), l'autoroute A12 est bloquée dans les deux entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). Selon Alertswiss, l'accident est dû à un camion remorque, qui est seul en cause. Des dégâts matériels sont à déplorer.

«Le trafic est fortement perturbé», a indiqué Alertswiss. La durée de la perturbation est indéterminée. Il faut faire un large détour pour éviter le secteur et privilégier l'A1 entre Berne et Lausanne.