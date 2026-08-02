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Sa décision provoque un tollé
Albert Rösti réduit encore les crédits accordés au reboisement des forêts

Malgré les sécheresses et la chaleur qui fragilisent les forêts suisses, le Conseil fédéral réduit les crédits pour un reboisement adapté. Ces fonds, essentiels, disparaîtront dès 2027, provoquant de vives critiques.
Publié: 13:40 heures
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Dernière mise à jour: 13:44 heures
Albert Rösti a supprimé les crédits destinés à un reboisement adapté au changement climatique.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La forêt suisse est mise à rude épreuve par la chaleur et la sécheresse. Malgré cette situation, le Conseil fédéral réduit les crédits destinés à un reboisement adapté au changement climatique. Le comité directeur de la Conférence cantonale pour la faune sauvage, la forêt et le paysage dénonce cette décision.

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L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a confirmé à Keystone-ATS les informations publiées par la «NZZ am Sonntag». Selon le journal, le conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti a supprimé ces crédits de la planification financière pour les prochaines années. D'après l'OFEV, ces fonds ne seront ainsi plus disponibles à partir de 2027.

Crédits réduits d'un tiers

En 2020, le Parlement avait pourtant approuvé un crédit de 100 millions de francs sur quatre ans, notamment destiné à la plantation d'arbres résistants à la chaleur. Les mesures ont été prolongées en 2023, mais les crédits ont été réduits d'un tiers. Les moyens alloués à la préservation des forêts seront désormais à nouveau diminués.

Le comité directeur de la Conférence cantonale pour la faune sauvage, la forêt et le paysage déplore cette décision, rapporte la «NZZ am Sonntag». Selon lui, cette suppression intervient à contretemps, alors que le risque d'incendies de forêt progresse également au nord des Alpes. Les vagues de chaleur provoquent d'importants dégâts dans les forêts et engendrent des coûts considérables, a souligné Stefan Müller, membre du comité et conseiller d'Etat du Centre d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

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