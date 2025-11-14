La justice zurichoise réduit la peine du chauffeur de Flixbus responsable d'un accident mortel en 2018. L'homme de 64 ans écope d'un an et huit mois de prison avec sursis pour homicides par négligence, soit quatre mois de moins qu'en première instance.

Légère réduction de peine pour un chauffeur Flixbus après un accident mortel

Le bus a percuté frontalement un mur l'empêchant de tomber dans la rivière Sihl. Pour une raison inconnue, une passagère en est descendue avant de tomber dans la Sihl et de s'y noyer. Un autre passager est décédé à l'hôpital. Plus de 40 personnes ont été blessées dont trois grièvement (archives). Photo: WALTER BIERI

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise allège de quatre mois la sanction infligée en première instance contre le chauffeur qui a causé l'accident mortel de son Flixbus en 2018 à Zurich. L'Italien de 64 ans écope d'un an et huit mois de prison avec sursis pour homicides par négligence.

A l'issue du procès en appel, vendredi, la Cour suprême zurichoise a confirmé, pour l'essentiel, le jugement du Tribunal de district de Zurich, daté de mai 2024. Il en a toute même réduit quelque peu la peine.

Neige et mauvaise visibilité

L'accident remonte au 16 décembre 2018 vers 4h. Le bus parti de Milan assurait la liaison Gênes (I) – Mannheim (D). La visibilité était mauvaise en raison de la neige et la chaussée glissante à cause du givre. Le car a été pris de vitesse sur la bretelle de l'A3, qui aboutit en ville à partir d'un pont.

Le véhicule s'est déporté sur une piste condamnée. Son freinage tardif n'a pas pu empêcher l'impact dans le mur qui empêche les véhicules de tomber dans la rivière Sihl. Deux passagers par la suite et une quarantaine ont été blessés dont trois grièvement.