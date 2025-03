Les autorités anticorruption du Royaume-Uni, de la France et de la Suisse renforcent leur collaboration. Une déclaration d'intention a été signée pour créer un groupe de travail, facilitant l'échange d'expertise et le traitement des cas de fraude internationale.

La Suisse, la France et le Royaume-Uni ensemble contre la corruption

Une alliance s'est nouée entre la Suisse, la France et le Royaume-Uni contre la corruption. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni, le Parquet national financier français (PNF) et le Ministère public de la Confédération (MPC) renforcent leur collaboration contre la corruption internationale. Les trois autorités ont signé jeudi une déclaration d'intention prévoyant la création d'un groupe de travail.

La création de cette nouvelle task force renforcera les relations existantes entre les trois juridictions et favorisera le traitement conjoint des cas ainsi que l'échange de connaissances et d'expertise, indique jeudi le MPC dans un communiqué. La lutte contre la fraude et la criminalité en sera facilitée.

Dans son discours prononcé à l'occasion de la signature de la déclaration commune, le procureur général de la Confédération Stefan Blättler a appelé les autorités d'autres pays partageant les mêmes valeurs à se joindre à l'initiative. Il a rappelé l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption et s’est félicité de son intensification.