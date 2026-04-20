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Installation de fenêtres anti-bruit
Le bruit des F-35 inquiète les habitants, la Confédération veut agir

Pour limiter les nuisances des F-35, 230 habitations à Emmen, Payerne et Meiringen recevront des fenêtres anti-bruit. La Confédération prévoit 30 millions de francs pour ces installations dès 2027.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
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La Confédération va équiper 230 immeubles situés autour des bases aériennes militaires qui accueilleront les F-35 de fenêtres anti-bruit.
Photo: IMAGO/ANP
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ATS Agence télégraphique suisse

L'administration fédérale a annoncé lundi la mise en place de fenêtres anti-bruit pour 230 habitations autour des bases aériennes qui recevront les F-35A. Un test grandeur nature avec des jets italiens devait avoir lieu cette semaine pour donner à la population un aperçu des nuisances qui l'attendent. Il est finalement reporté à une date encore inconnue.

Le test comparatif de bruit entre les actuels F/A-18 et les F-35A devait avoir lieu mardi sur la base aérienne militaire de Meiringen (BE). Il a finalement été reporté à une date ultérieure, les forces aériennes italiennes ayant annoncé ne pas pouvoir déployer leurs F-35A pour des raisons opérationnelles.

«Le test est toujours prévu, mais on ne sait pas encore exactement pour quand», a indiqué Bruno Locher, chef Territoire et environnement du Département fédéral de la défense (DDPS) lundi devant la presse à Berne. Un test avant le 17 juin est par contre «loin» d'être garanti. La mise à l'enquête publique liée au stationnement des jets militaires et leurs nuisances sonores prend fin à cette date.

Des jets particulièrement bruyants

C'est que les F-35A sont spécialement bruyants. La Confédération va doter 230 immeubles autour des bases aériennes militaires de fenêtres anti-bruit. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un crédit d'engagement de 30 millions de francs à cet effet.

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Pas moins de 170 habitations à Emmen (LU) ainsi que 30 à Payerne (VD) et Meiringen (BE) seront équipées. Les travaux d'installation devraient débuter en 2027. La population des trois régions sera informée au cours de la semaine. Au total, 550 habitations se trouvent dans des zones touchées par les nuisances sonores. Une bonne partie a déjà été dotée de protections lors de l'introduction des F/A-18 et des F-5.

27 mouvements par jour

L'administration fédérale assure que les nuisances sonores annuelles resteront «à peu près au même niveau» actuel car le nombre de mouvements aériens doit être réduit de moitié. A Payerne par exemple, on prévoit 4200 décollages/atterrissages par année, soit environ 27 par jour.

L'armée de l'air s'engage également à ne pas voler le lundi matin et le vendredi après-midi. Ces mesures sont issues d'un compromis trouvé l'automne dernier entre le DDPS et les communes de la région broyarde qui menaçaient de faire opposition.

A Payerne dès 2028

Les F-35A doivent être stationnés à Payerne dès 2028, dès 2030 à Meiringen et à partir de 2032 à Emmen. La Confédération prévoit d'en acquérir 30, plutôt que les 36 initialement prévus.

La Suisse a dû revoir ses prétentions à la baisse en raison des coûts supplémentaires invoqués par les Etats-Unis. La situation se tend également du côté des Patriot. La livraison de ce système de défense américain se fait attendre. Le ministre de la Défense Martin Pfister n'exclut pas d'abandonner le projet.

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