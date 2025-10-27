Des inconnus ont fait exploser un bancomat dans une station-service de Balsthal, dans le canton de Soleure. Le distributeur a été entièrement détruit.

Des inconnus font sauter un bancomat dans une station-service

Des inconnus font sauter un bancomat dans une station-service

1/7 Une explosion s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi dans une station-service de Balsthal (SO). Photo: BRK-News

ATS Agence télégraphique suisse

Des inconnus ont fait exploser un distributeur automatique de billets à Balstahl (SO) dans la nuit de dimanche à lundi. Personne n'a été blessé mais les auteurs sont toujours en fuite.

L'alerte a été donnée lundi peu après 03h20, indique la police cantonale soleuroise dans un communiqué. Les inconnus se sont enfuis dans une petite voiture sombre en direction du centre du village et ont réussi à s'échapper malgré plusieurs patrouilles immédiatement dépêchées sur place.

Le bancomat a été détruit par l'explosion mais l'étendue exacte des dégâts reste encore indéterminée. Des patrouilles de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ont également été déployées. Le Ministère public soleurois a ouvert en enquête, en concertation avec le Ministère public de la Confédération qui est compétent pour les infractions liées aux explosifs.