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«Evolution incontrôlée»
Le National réclame plus de transparence sur les coûts de la santé

Le National a adopté, le 28 avril 2026, une motion de Vincent Maître (Centre/GE) exigeant plus de transparence sur les primes d'assurance maladie. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.
Publié: 13:11 heures
Les économies dans les coûts de la santé doivent se répercuter sur le montant des primes, estime Vincent Maître.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les mesures de réduction des coûts de la santé doivent être répercutées sur les primes d'assurance maladie. Le National a soutenu mercredi, par 114 voix contre 75, une motion de Vincent Maître (Centre/GE) exigeant plus de transparence. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Les primes augmentent d'année en année à cause d'une «évolution incontrôlée des coûts de la santé». Les mesures prises jusqu'à maintenant n'ont eu que peu d'effets, critique le Genevois.

Rétablir la confiance

Les économies dans les coûts de la santé doivent se répercuter sur le montant des primes. Et les effets concrets des mesures doivent être plus transparents. Le but est ainsi de rétablir la confiance des assurés envers le système de santé.

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La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider soutenait «sur le fond» le texte. «Mais je redoute qu'il ne s'agisse d'une promesse que nous ne pouvons pas tenir», a-t-elle déclaré, rappelant les nombreuses contraintes liées à la gestion des coûts de la santé. Elle recommandait le rejet de la motion. Ses arguments n'ont pas pris.

Les députés ont dans la foulée accepté, par 96 voix contre 82, une motion de Patrick Hässig (Vert-e-s/ZH) visant à réduire les coûts de la santé. La Confédération doit être davantage impliquée dans la planification hospitalière et se coordonner avec les cantons.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

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