Pour maintenir leur attractivité
Les villes suisses donnent leur feu vert aux accords Suisse-UE

L'Union des villes suisses soutient le nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE. Elle demande à être impliquée dans leur mise en œuvre, soulignant l'importance de relations stables pour l'attractivité et la performance économique des villes suisses.
Publié: 13:01 heures
Jusqu'à présent, les accords bilatéraux III recueillent un assez large soutien.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

L'Union des villes suisses exprime lundi son soutien envers le nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Elle souhaite être impliquée dès le début dans leur mise en œuvre.

Le paquet «Stabilisation et développement de la voie bilatérale entre la Suisse et l'UE» doit être clairement soutenu, indique l'association lundi dans un communiqué. Les villes suisses ont besoin de relations stables avec l'UE pour rester attractives et continuer de contribuer de manière significative à la performance économique du pays, argumente l'association. Des relations stables et fiables sont particulièrement importantes dans le contexte géopolitique actuel. La poursuite et le développement des accords bilatéraux existants sont donc indispensables pour les villes.

Sur le fond, l'association qualifie l'accord sur l'électricité de «globalement positif». Elle demande toutefois que les villes et autres acteurs puissent continuer à investir dans les énergies renouvelables à l'avenir, et que ces investissements restent financièrement rentables, même sur un marché ouvert avec un approvisionnement de base réglementé.

Libre circulation soutenue

L'association demande aussi que les villes soient impliquées dès le début dans les actes juridiques de l'UE qui concernent le niveau communal. Elle cite les changements concernant le marché du travail, l'aide sociale, l'éducation, les infrastructures et la sécurité.

Les villes soulignent aussi l'importance de la libre circulation des personnes. Elles soutiennent une immigration axée sur le marché du travail, accompagnée d'une protection salariale efficace.

Concernant la reprise dynamique du droit, l'association salue les droits de participation convenus pour la Suisse ainsi que le mécanisme de règlement des différends.

