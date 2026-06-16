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Nouveau sondage
Sur l'accord avec l'UE, les Suisses sont mi-figue, mi-raisin

Selon un sondage, 46% des Suisses soutiennent les accords bilatéraux III avec l'UE, contre 40% de voix opposées. Le débat se joue sur les générations, les régions et l'éducation.
Publié: 06:45 heures
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Dernière mise à jour: 07:13 heures
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L'accord Suisse-UE divise la population.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Selon un nouveau sondage réalisé par l'institut Leewas, les partisans des accords bilatéraux III sont légèrement en tête: 46% des personnes interrogées se prononcent en faveur de ce paquet d'accords avec l'UE, tandis que 40% ont l'intention de voter contre.

L'analyse détaillée du sondage 20 Minuten/Tamedia publié mardi révèle des différences marquées dans le comportement électoral selon l'âge, le niveau d'éducation et l'orientation politique.

Un autre sondage commandé à l'institut Sotomo par Economiesuisse table sur une confirmation claire de la voie bilatérale.

Quel avenir pour la voie bilatérale?

Alors que les camps du «oui» et du «non» sont au coude à coude dans le sondage Leewas, celui de Sotomo constate un soutien net au paquet de traités avec l’UE. Le sondage a révélé un soutien particulièrement fort pour les accords de Dublin et de Schengen (77% et 76%). La libre circulation des personnes a été rejetée par 27% des personnes interrogées, tandis que 68% y étaient favorables.

Qui sont les partisans?

Dans le sondage, 30% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur du paquet d'accords avec l'UE et 16% ont déclaré être «plutôt pour».

Les plus de 65 ans soutiennent en moyenne davantage le paquet d'accord (61% se sont prononcés pour ou plutôt pour). Le soutien augmente également avec le niveau de formation: les diplômés de l'enseignement supérieur soutiennent plus fortement le projet.

Selon le sondage, les partisans se situent plutôt en milieu urbain et à gauche de l'échiquier politique. Chez les sympathisants des Vert'libéraux (76%), des Vert-e-s (71%) et du Parti socialiste (70%), les taux d'approbation ont été les plus élevés.

Qui sont les opposants?

De l'autre côté, 25% des personnes interrogées ont rejeté le paquet et 15% se sont dites «plutôt contre» selon le sondage. Les personnes ayant suivi une scolarité obligatoire sont également majoritairement opposées. Le rejet l’emporte dans les zones rurales avec 43%.

Le camp du «non» est proche de l'UDC: 79% des sympathisants interrogés ont rejeté l'accord avec l'UE. Chez les moins de 50 ans, le rejet était en outre plus élevé que chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Majorité du peuple ou des cantons?

Sur la question de savoir si une majorité des cantons était nécessaire pour l'adoption du paquet d'accords, les personnes interrogées sont partagées: 43% considèrent que la majorité du peuple est suffisante, tandis que 39% estiment qu'une double majorité est nécessaire. Les personnes proches du PLR et de l'UDC penchent davantage pour la double majorité, du peuple et des cantons.

Cette question occupe actuellement le Parlement. Le Conseil fédéral propose un référendum facultatif sans majorité des cantons. Les commissions des institutions politiques des deux Chambres souhaitent en revanche un référendum obligatoire.

La CSP-E devrait se pencher à nouveau sur la question du référendum fin juin. La décision définitive du Parlement ne sera prise qu’au plus tôt l’année prochaine, lorsque le Conseil national aura également examiné le dossier.

Le sondage en ligne a été réalisé du 11 au 14 juin auprès de 26'205 personnes. La marge d'erreur statistique est de 1,5 point de pourcentage.

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