La production hydroélectrique recule en Suisse

En 2025, la production hydroélectrique suisse a baissé de 188 GWh, atteignant 37'162 GWh. Les faibles débits et les dégâts climatiques, notamment en Valais, sont en cause, selon l'Office fédéral de l'énergie.

ATS Agence télégraphique suisse

En 2025, la production d'électricité issue de la force hydraulique a légèrement diminué en Suisse, malgré la mise en service de nouvelles installations. En raison notamment des dégâts causés par les intempéries et de la faiblesse des débits, les prévisions de production moyenne ont baissé de 188 gigawattheures par rapport à l'année précédente.

En 2025, la production énergétique moyenne attendue s'élevait à 37'162 gigawattheures par an (GWh/a), a annoncé l'Office fédéral de l'énergie. L'année précédente, ce chiffre s'élevait à 37'350 gigawattheures. Douze centrales étaient en cours de rénovation, six en construction.

Le Valais en tête

«On parle de production attendue, car il s'agit ici du calcul de prévision annuel de production et pas de la production d’électricité en elle-même», a précisé mardi un porte-parole de l'OFEV à Keystone-ATS. Et d'ajouter que la statistique s'intéresse aux capacités de production des centrales hydrauliques et, par calcul, défini combien d'électricité aurait dû être produite.

L'Office fédéral de l'énergie attribue cette baisse principalement à de faibles débits et à des mises à jour des données. De plus, deux centrales en Valais sont toujours hors service suite aux violentes intempéries de 2024. A elle seule, la centrale de Susten-Chippis a réduit les prévisions de production de 215 gigawattheures.

Le Valais reste le canton affichant la production prévue la plus élevée avec 10'469 GWh/a, suivi des Grisons (7919 GWh/a), du Tessin (3485 GWh/a) et de Berne (3424 GWh/a).

Construction de trois centrales

Le nombre de centrales d'une puissance supérieure à 300 kilowatts est passé de 703 à 706, ce qui a entraîné une augmentation de la production d'environ 50 GWh/a. La mise en service de la centrale au fil de l'eau de Sousbach, à Lauterbrunnen (Berne), y a largement contribué. L'installation de Bondo (GR), reconstruite après un éboulement en 2017, est également de nouveau en service.

Selon la loi sur l’énergie en vigueur, la production annuelle moyenne d’électricité d’origine hydraulique devra atteindre 37'900 GWh d'ici 2035. Pour le suivi, la consommation des pompes d'alimentation est toutefois déduite de la production d'énergie et la production des petites centrales hydroélectriques y est ajoutée. Selon cette méthode de mesure, la production moyenne pour l'année 2025 s'élevait à 36'724 gigawattheures.

L'année dernière, selon le communiqué, environ 58,5 % de l'électricité nationale a été produite à partir de l'énergie hydraulique.