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Souligner la valeur de l'hydraulique
Un nouveau label «Valais» voit le jour dans le domaine de l'énergie

L’AVPEE lance un label pour valoriser l’hydroélectricité produite en Valais. Soutenu par le canton, il vise à renforcer la traçabilité et la reconnaissance de l’énergie renouvelable locale.
Publié: il y a 13 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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L'AVPEE a choisi de se doter d'un label «Energie marque Valais». La démarche est soutenue par le Canton et Valais/Wallis Promotion.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique (AVPEE) a choisi de se doter d'un label «Energie marque Valais». La démarche, présentée lundi, est soutenue par le Canton et Valais/Wallis Promotion.

Forte de 44 sociétés membres, l'AVPEE représente 95% de la force hydraulique du canton. Avec cette démarche de traçabilité, elle entend doter la filière d’un outil capable de mieux faire connaître la valeur d’une énergie renouvelable produite en Valais, a précisé l'association, lors d'une conférence de presse, lundi à Riddes.

Le concept n'est pas limité aux entreprises valaisannes du secteur, mais est également ouvert aux autres producteurs et fournisseurs du pays. Le Valais produit chaque année plus de 10 milliards de KwH d’énergie hydroélectrique, indigène et renouvelable, soit 28% de la production hydroélectrique suisse.

«Simple et crédible»

«Avec ce label, nous donnons à l’électricité d’origine renouvelable, et plus particulièrement à l’hydroélectricité, un nouveau signe de reconnaissance simple et crédible, comme pour les produits du terroir, tels les abricots ou les asperges», a expliqué Stéphane Maret, président de l’AVPEE.

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Le label se base sur les directives de Pronovo, l'organisme de certification pour les garanties d'origine et sur la labellisation de la marque Valais. «Depuis 2008, celle-ci s’est imposée comme un repère fiable pour les consommateurs», a rappelé Damian Constantin, le directeur de Valais/Wallis Promotion. «L’étendre à l’énergie d’origine renouvelable – un secteur économique clé pour le canton –, est une évolution cohérente.»

Intérêts à Brigue et Martigny

Jusqu'ici, Valais/Wallis Promotion certifiait déjà des produits issus de quatre secteurs d'activité: l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et la cosmétique.

Deux importants fournisseurs valaisans ont d'ores et déjà exprimé de l'intérêt à commercialiser cette électricité garantie d’origine. C’est le cas de Sinergy à Martigny qui distribue annuellement 130 millions de kilowattheures d’électricité dont 100 millions sont fournis par ses soins. De son côté, la société EnBAG, basée à Brigue, qui distribue 175 millions de kilowattheures d’électricité dans le Haut-Valais, entend intégrer ce nouveau label à son offre dès 2027.

Une terre d'énergie

Pour le Canton du Valais, ce projet est en cohérence avec la nouvelle loi cantonale sur l’énergie qui vise un approvisionnement énergétique diversifié, sûr, économique, indigène et respectueux de l'environnement.

«L’énergie d’origine renouvelable, en particulier l’hydroélectricité, fait partie de l’identité et de l’avenir du Valais», a souligné la conseillère d'Etat en charge du Département des finances et de l'énergie, Franziska Biner. «L’ambition de l’Energie marque Valais est de positionner le canton et plus largement la Suisse en tant que 'Terre d'énergie' et de faire du Valais, une région pionnière en matière d'énergie 100% renouvelable, locale et durable.»

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