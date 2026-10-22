Avec la baisse des températures, le chauffage pèse lourd sur le budget des ménages. Voici quelques gestes simples pour réduire sa consommation d’énergie et faire baisser la facture sans avoir froid.

Neuf astuces simples pour se chauffer sans se ruiner

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En bref Les prix élevés du pétrole et du gaz vont peser cet hiver sur la facture de chauffage

Le chauffage représente deux tiers de l’énergie consommée par les ménages

Ces astuces simples aident à réduire les coûts

Mischa Stünzi

Partout en Suisse, avec la baisse des températures, il est nécessaire de se chauffer à nouveau. Mais avec le prix élevé du mazout, garder son logement à des températures agréables peut vite s'avérer onéreux. La prochaine facture de charges pourrait donc réserver une mauvaise surprise.

Le chauffage représente d’ailleurs le principal poste de consommation d’énergie des ménages suisses. Selon l’Office fédéral de l’énergie, il absorbe à lui seul environ deux tiers de leur consommation. Quelques gestes simples permettent toutefois de réduire sa consommation et d’économiser rapidement plusieurs centaines de francs, sans pour autant avoir froid.

1 Habillez-vous chaudement

Pull-over plutôt que t-shirt, chaussettes plutôt que pieds nus: baisser la température ambiante d’un seul degré permet d’économiser entre 6 à 10% sur les frais de chauffage. Avec un prix du mazout d’environ 170 francs les 100 litres, une famille suisse moyenne peut ainsi économiser entre 130 et 210 francs par an.

2 Une chambre à coucher plus fraîche

Au salon, les spécialistes recommandent une température comprise entre 20 et 22 degrés. Sur la plupart des thermostats, le niveau 3 correspond à environ 20 degrés. Dans la cuisine, 18 à 20 degrés suffisent en général. La chaleur dégagée par la cuisinière et le four, ainsi que l’activité liée à la préparation des repas, contribuent déjà à réchauffer la pièce.

Dans la chambre à coucher, SuisseEnergie, la plateforme de l’Office fédéral de l’énergie, recommande une température de 16 à 18 degrés. Il vaut toutefois mieux ne pas descendre en dessous, afin d’éviter le risque de moisissures. Autre conseil important: gardez les portes des pièces plus fraîches fermées.

3 Baissez la température la nuit, sans exagérer

La nuit, ou lorsque le logement reste vide pendant la journée de travail, il peut être utile de baisser la température de quelques degrés. Mieux vaut toutefois éviter de trop la réduire, car réchauffer par la suite les pièces demande davantage d’énergie.

4 N'ouvrez pas vos fenêtres en imposte

Ouvrez grand les fenêtres trois à quatre fois par jour pendant environ cinq minutes. Cette méthode renouvelle l’air beaucoup plus efficacement que des fenêtres laissées en position basculée, tout en refroidissant moins la pièce.

5 Dégagez les radiateurs

Les radiateurs aspirent l’air froid et diffusent ensuite l’air réchauffé dans la pièce. Pour fonctionner efficacement, la circulation de l’air ne doit pas être entravée. Evitez donc de les couvrir avec des meubles, des vêtements ou des rideaux. Le fabricant Vaillant recommande de laisser au moins 20 centimètres d’espace devant le radiateur.

6 Fermez les stores s'il n'y pas de soleil

La nuit, une grande partie de la chaleur s’échappe par les fenêtres. Pour limiter les pertes, fermez les stores et les volets et tirez les rideaux. Pendant la journée, faites l’inverse avec les fenêtres exposées au soleil: relevez les stores pour laisser entrer la chaleur et réchauffer gratuitement votre logement.

7 Empêchez les courants d'air

Dans les bâtiments anciens, les fenêtres et les portes laissent souvent passer des courants d’air. Installer un joint d’étanchéité ou placer un boudin en tissu au seuil de porte peut faire une vraie différence et réduire les frais de chauffage.

8 Purgez vos radiateurs

Votre chauffage ne chauffe plus correctement, ou certains radiateurs restent froids? Il est alors temps de les purger. Cette opération est recommandée environ deux fois par saison de chauffage. «Vous pouvez économiser immédiatement 15% d’énergie de chauffage en purgeant les radiateurs», explique Adrian Grossenbacher, expert en énergie à l’Office fédéral de l’énergie, dans le podcast de SuisseEnergie.

9 Attention aux dépôts dans la chaudière

Le chauffage peut entraîner la formation de dépôts dans la chaudière. S’ils s’accumulent, ils réduisent son efficacité et peuvent endommager l’installation. Un dépôt d’à peine un millimètre peut déjà augmenter les frais de chauffage d’environ 5%. Mieux vaut donc faire nettoyer la chaudière avant le début de la saison de chauffage, ou demander à la gérance de s’en charger.