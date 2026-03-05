DE
En cas d'attaque contre l'Iran
Les jets américains contournent habilement l'espace aérien suisse

Les avions militaires américains font un large détour pour éviter l'espace aérien suisse. Une question se pose désormais à Berne: la Suisse doit-elle malgré tout fermer officiellement son ciel aux appareils impliqués dans la guerre contre l’Iran?
Publié: il y a 33 minutes
Les avions américains évitent la Suisse.
Photo: ADS-B-Exchange, Blick-Auswertung
Céline Zahno

Sur les cartes, c'est indéniable: le trajet le plus direct entre l’Allemagne et l’Italie passe par la Suisse. Pourtant, les avions militaires américains qui volent actuellement entre l’Europe et le Moyen-Orient font un détour.

Les appareils évitent non seulement la Suisse, mais aussi l’Autriche. Une analyse des données, relayée par le «Tages-Anzeiger» et confirmée par Blick montre clairement des trajectoires courbées autour des deux pays neutres.

Exemple frappant: un avion de transport américain Lockheed C-130 Hercules, identifié par l’indicatif «Lion 445», a longé presque exactement la frontière suisse entre l’Allemagne et l’Italie, au lieu de survoler le pays.

Les survols doivent être autorisés

La raison de ces manœuvres d'évitement est la réglementation suisse sur les survols militaires, écrit l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à la demande du «Tages-Anzeiger». «Les survols du territoire suisse par des aéronefs militaires étrangers et d'autres aéronefs d'Etat doivent être autorisés par l'OFAC».

Les demandes ayant une «portée politique considérable», par exemple lorsque des vols servent à préparer ou à soutenir des opérations de combat, sont soumises au Conseil fédéral pour décision.

La question se pose également de savoir si la Suisse doit appliquer son droit de neutralité face aux Etats-Unis dans le contexte de la guerre avec l’Iran. Cela signifierait par exemple que l'espace aérien suisse serait fermé aux avions militaires américains. «Actuellement, il n'est pas encore possible de déterminer si l'escalade au Moyen-Orient remplit les conditions d'application du droit de la neutralité», a récemment fait savoir le Département des affaires étrangères (DFAE) à la SRF.

Une décision délicate pour le Conseil fédéral

La dernière fois que le Conseil fédéral a appliqué le droit de la neutralité vis-à-vis des Etats-Unis, c'était lors de la guerre au Kosovo en 1999 et de l'attaque contre l'Irak en 2003. Les vols militaires au-dessus de la Suisse ont été interdits et l'exportation de matériel de guerre vers les Etats-Unis a été limitée.

La décision est toutefois délicate. Il est peu probable que l'on veuille prendre le risque d'un désaccord diplomatique, car Berne et Washington négocient toujours un accord douanier. Un accord doit être trouvé d'ici fin mars, faute de quoi le président américain Donald Trump risque à nouveau d'augmenter les droits de douane.

Les Etats-Unis sont également un client important de la Suisse: la Suisse n'exporte plus de matériel de guerre vers l'Allemagne que via les Etats-Unis. La Suisse est également dépendante de sa propre défense: la Suisse achète aux Etats-Unis des avions de combat de type F-35 et des systèmes Patriot pour la défense aérienne au sol.

Le sujet fait également débat au Parlement. Le conseiller national UDC Mauro Tuena demande au Conseil fédéral quand l'espace aérien suisse sera fermé aux militaires impliqués dans la guerre en Iran. Le conseiller national des Vert-e-s Balthasar Glättli veut lui aussi savoir si l'espace aérien suisse a été traversé dans le cadre de l'attaque contre l'Iran.

