Un élève s'est rendu mardi à l'école primaire de Selzach (SO) avec une arme à feu non chargée. Alertée, la police des mineurs a saisi l'objet sur place. Personne n'a été mis en danger, mais une enquête a été ouverte.

Un petit Soleurois se pointe à l'école avec une arme à feu

Un petit Soleurois se pointe à l'école avec une arme à feu

ATS Agence télégraphique suisse

Mardi après-midi, après le début des cours, les forces de l'ordre ont été alertées qu'un écolier avait apporté une arme à feu non chargée à l'école de Selzach, dans le canton de Soleure. Dépêchées sur les lieux, elles ont saisi l'arme à feu sur place et pris les mesures nécessaires.

Il n'y a eu à aucun moment de situation de danger, indique jeudi la police cantonale soleuroise dans un communiqué. En raison d'une possible infraction à la loi sur les armes, l'incident a été signalé au parquet des mineurs du canton de Soleure.

Le ministère public va maintenant examiner et traiter l'affaire. Au vu des investigations en cours et afin de protéger les droits de la personnalité, les autorités ne fournissent aucune autre information.