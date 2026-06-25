DE
FR

Elle n'était pas chargée
Un petit Soleurois se pointe à l'école avec une arme à feu

Un élève s'est rendu mardi à l'école primaire de Selzach (SO) avec une arme à feu non chargée. Alertée, la police des mineurs a saisi l'objet sur place. Personne n'a été mis en danger, mais une enquête a été ouverte.
Publié: 16:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Il n'y a eu à aucun moment de situation de danger
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mardi après-midi, après le début des cours, les forces de l'ordre ont été alertées qu'un écolier avait apporté une arme à feu non chargée à l'école de Selzach, dans le canton de Soleure. Dépêchées sur les lieux, elles ont saisi l'arme à feu sur place et pris les mesures nécessaires.

Il n'y a eu à aucun moment de situation de danger, indique jeudi la police cantonale soleuroise dans un communiqué. En raison d'une possible infraction à la loi sur les armes, l'incident a été signalé au parquet des mineurs du canton de Soleure.

Le ministère public va maintenant examiner et traiter l'affaire. Au vu des investigations en cours et afin de protéger les droits de la personnalité, les autorités ne fournissent aucune autre information. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus