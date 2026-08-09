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Baisse des subventions
Albert Rösti défend la révision de l'ordonnance sur l'élevage

Albert Rösti a justifié dimanche à Saignelégier une baisse de 100'000 francs des subventions aux Franches-Montagnes. Il assure que les éleveurs restent soutenus par la politique agricole 2022+.
Publié: 09.08.2026 à 14:26 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 15:06 heures
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Avant d'accéder au Conseil fédéral, Albert Rösti a présidé la Fédération suisse du franches-montagnes.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti a défendu les nouvelles dispositions légales sur l'élevage, qui engendreront une baisse des subventions pour la Fédération suisse du franches-montagnes. Il s'exprimait dimanche lors de la partie officielle du Marché-Concours.

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A Saignelégier (JU), le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a assuré que les éleveurs bénéficient toujours «d'un large soutien politique, même si avec la révision de l'ordonnance sur l'élevage dans le cadre de la politique agricole 2022+, la Fédération suisse du franches-montagnes recevra l'année prochaine près de 100'000 francs de moins que prévu initialement», soit environ 814'000 francs au lieu de 935'000 francs.

Pas une mesure d'austerité

Le Bernois, qui a présidé la Fédération suisse du franches-montagnes avant d'accéder au Conseil fédéral, a toutefois souligné que «cette baisse des subventions ne résulte pas de mesures d'économies de la Confédération. Elle est liée aux nouvelles dispositions légales qui redéfinissent les conditions d'octroi des subventions et le montant maximal admis.»

Albert Rösti a également salué l'invitation faite au canton de Berne en tant qu'hôte d'honneur, une première en 121 éditions du Marché-Concours. Celle-ci symbolise la fin institutionnelle de la Question jurassienne, à la suite du transfert de Moutier dans le canton du Jura le 1er janvier dernier, et «n'aurait pas toujours été envisageable. Le Marché-Concours démontre de manière éclatante qu'une page s'est définitivement tournée et que les temps douloureux des divergences sont derrière nous.»

Main dans la main

Comme de coutume, la Rauracienne – l'hymne jurassien – a résonné lors de la partie officielle. La conseillère fédérale franc-montagnarde Elisabeth Baume-Schneider et le président du Conseil-exécutif bernois Pierre-Alain Schnegg se sont donné la main lors du refrain, avec plus ou moins d'enthousiasme. Les paroles de la Rauracienne appellent à l'unité de tout le territoire jurassien, «du lac de Bienne aux portes de la France».

La présence au Marché-Concours de deux membres du gouvernement suisse est extrêmement rare, qui plus est un Bernois et une Jurassienne. L'an dernier, aucun conseiller fédéral n'était de la partie.

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