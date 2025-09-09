DE
FR

Renforcer la prévention
L'éducation sans violence inscrite dans le code civil

La Suisse s'apprête à interdire explicitement la violence dans l'éducation. Le Conseil des Etats a voté en faveur d'un projet de loi qui modifiera le code civil, accompagné de campagnes de sensibilisation et d'aide aux parents.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Partager
Écouter
Le principe de l'éducation sans violence sera explicitement inscrit dans le code civil (image d'illustration).
Photo: STEFFEN SCHMIDT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les parents devront éduquer leurs enfants sans recourir à la violence. Suivant le National, le Conseil des Etats a approuvé mardi, par 33 voix contre 4 et 7 abstentions, un projet qui introduit explicitement le principe de l'éducation sans violence dans le code civil.

Les châtiments corporels sont déjà poursuivis au niveau pénal. La fonction de ces nouvelles normes est avant tout préventive et symbolique. Il s'agit d'envoyer un signal clair, la violence n'est pas une méthode d'éducation, a souligné Heidi Z'Graggen (Centre/UR) pour la commission.

Renforcer la prévention

Le projet prévoit aussi de renforcer la prévention. Les nouvelles normes seront accompagnées par des campagnes nationales de sensibilisation et d'information.

A lire aussi
Une élève française a obtenu le bac à 9 ans
Elle bat le record
Cette Française a obtenu le bac... à 9 ans
Les parents suisses sont plutôt vigilants avec le temps d'écran de leurs enfants
Des chiffres inédits
Les Suisses gèrent mieux le temps d'écran de leurs enfants

De plus, les offres d'aide et de conseil adressées aux parents comme aux enfants seront étoffées. Elles existent déjà, mais leur nature et leur accessibilité varient d'un canton à l'autre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus