L’UDC Edgar Bischof fait son entrée au Conseil national. L’élu d’Appenzell Rhodes-Extérieures remplace David Zuberbühler, démissionnaire depuis décembre.

Un nouvel UDC appenzellois au Conseil national

Un nouvel UDC appenzellois au Conseil national

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC Edgar Bischof, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, a prêté serment vendredi à l'issue de la session de printemps au Conseil national. Il remplace David Zuberbühler, qui avait démissionné en décembre dernier.

L'entrepreneur de 58 ans a siégé pendant 16 ans au Grand Conseil et a présidé l'UDC cantonale entre 2007 et 2015. Il préside l'Association des propriétaires fonciers d'Appenzell Rhodes-Extérieures.