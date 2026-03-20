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Edgar Bischof fait son entrée
Un nouvel UDC appenzellois au Conseil national

L’UDC Edgar Bischof fait son entrée au Conseil national. L’élu d’Appenzell Rhodes-Extérieures remplace David Zuberbühler, démissionnaire depuis décembre.
Publié: 11:38 heures
Edgar Bischof a prêté serment vendredi au Conseil national.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC Edgar Bischof, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, a prêté serment vendredi à l'issue de la session de printemps au Conseil national. Il remplace David Zuberbühler, qui avait démissionné en décembre dernier.

L'entrepreneur de 58 ans a siégé pendant 16 ans au Grand Conseil et a présidé l'UDC cantonale entre 2007 et 2015. Il préside l'Association des propriétaires fonciers d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

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