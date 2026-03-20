Un nouvel UDC appenzellois au Conseil national

ATS Agence télégraphique suisse
L'UDC Edgar Bischof, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, a prêté serment vendredi à l'issue de la session de printemps au Conseil national. Il remplace David Zuberbühler, qui avait démissionné en décembre dernier.
L'entrepreneur de 58 ans a siégé pendant 16 ans au Grand Conseil et a présidé l'UDC cantonale entre 2007 et 2015. Il préside l'Association des propriétaires fonciers d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
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