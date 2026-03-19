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Malgré l'aide de la BNS
La Confédération s'attend à une baisse de ses finances pour 2026

L'Administration fédérale des finances alerte sur un déficit public en 2026-2027. La 13e rente AVS sans financement et un déficit chômage inquiètent, malgré une aide de quatre milliards de la BNS.
Publié: il y a 18 minutes
Malgré des perspectives sombres, la Confédération s'attend à du mieux pour 2028.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les perspectives des finances publiques suisses se sont assombries pour les années 2026 et 2027. Cela s'explique par l'introduction de la 13e rente AVS et par un déficit prévu au niveau de l'assurance-chômage, indique l'Administration fédérale des finances.

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La 13e rente AVS sera introduite sans bénéficier de financement supplémentaire en 2026 et 2027. Par ailleurs, l'assurance-chômage affichera un léger déficit en raison de la situation sur le marché du travail. S’élevant à 4 milliards de francs, le bénéfice distribué par la Banque nationale suisse (BNS) contribuera à réduire le déficit des administrations publiques en 2026

La situation financière des administrations publiques devrait à nouveau s’améliorer à partir de 2028. Cette amélioration s'explique par le relèvement du taux de TVA prévu pour financer la sécurité et la défense et pour financer la 13e rente AVS. La reprise conjoncturelle attendue et l'amélioration de la situation sur le marché du travail devraient également soutenir les finances des assurances sociales.

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