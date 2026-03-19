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Garantir une solution viable
Le financement mixte de la 13e rente AVS revu à la baisse

Le Conseil des Etats maintient sa solution mixte pour financer la 13e rente AVS, malgré les réserves du National. Il ajuste toutefois les taux à la baisse grâce aux bons résultats du fonds de compensation.
Publié: il y a 57 minutes
<p>Le Conseil des Etats a fait un pas vers le National sur le financement de la 13e rente AVS (archives).</p>
Photo: ANTHONY ANEX
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ATS Agence télégraphique suisse

Le financement de la 13e rente AVS doit reposer sur une solution mixte. Le Conseil des Etats maintient sa position face au National. Il a toutefois décidé de revoir les taux.

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En juin passé, le Conseil des Etats avait validé un financement mixte. Mais, en septembre, le National n'avait accepté qu'une hausse de 0,7 point de pourcentage de la TVA, limitée jusqu'en 2030.

Solution mixte revue

Il s'agit de garantir un financement rapide et viable de la 13e rente AVS, a dit au nom de la commission Erich Ettlin (Centre/OW). Les sénateurs ont donc maintenu le principe d'une solution mixte, tout en adaptant les taux à la baisse grâce aux bons résultats récents du fonds de compensation AVS.

La nouvelle proposition prévoit d'augmenter les cotisations salariales de 0,3 point de pourcentage et la TVA de 0,4 point de pourcentage. En première lecture, la Chambre des cantons avait approuvé respectivement 0,4 et 0,5 point de pourcentage.

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