Après le choc douanier
Les entrepreneurs en Suisse retrouvent leur optimisme

Le baromètre conjoncturel suisse atteint 103,4 points en décembre, selon l'institut KOF. Une hausse marquée signe l'optimisme des entrepreneurs, malgré des pressions sur la production et les commandes dans l'industrie.
Publié: 09:46 heures
Après le choc douanier, les investisseurs en Suisse retrouvent leur optimisme.
Les attentes pour l'évolution de l'économie suisse continuent de s'améliorer, les entrepreneurs retrouvant leur optimisme d'avant la guerre commerciale initiée par les Etats-Unis.

L'activité manufacturière est optimiste pour les prochains mois, alors que les exportateurs et la consommation sont plus prudents. Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, qui évalue les anticipations économiques des prochains mois, a grimpé de 1,7 point sur un mois à 103,4 points en décembre, selon un communiqué publié mardi.

Cet indicateur très suivi des milieux économiques dépasse ainsi son niveau de février (103,3 points), soit avant la proclamation en avril du «Liberation day» par le président américain Donald Trump où l'indice avait chuté à son niveau le plus bas (95,5 points) de l'année. 

Dans l'industrie et la construction, la tendance est positive, ont relevé les experts du centre d'études zurichois, notamment pour les perspectives d'emploi, de stocks et de marche des affaires. L'activité de production et les entrées de commandes se trouvent cependant sous pression.

