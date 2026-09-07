La Poste veut réduire ses coûts d'ici fin 2027, avec jusqu'à 110 suppressions d'emplois à la clé. Le géant jaune invoque la nécessité de préserver son autonomie financière sur le long terme.

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a annoncé lundi une réduction de ses coûts d'ici fin 2027, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 110 licenciements. Le géant jaune justifie ces mesures d'économies par la nécessité d’assurer son autonomie financière à long terme.

La Poste explique ces mesures par la basse du volume des lettres et des transactions au guichet. La croissance dans de nouveaux secteurs d’activité et les mesures tarifaires ne parviennent pas encore à compenser la baisse des produits, écrit le géant jaune dans un communiqué.

La Poste continue donc de réduire ses coûts. Elle prévoit de diminuer ses frais de personnel dans les fonctions de management et de support. Cela pourrait entraîner jusqu’à 110 licenciements dans les «fonctions administratives classiques». En revanche, le personnel d'exploitation par exemple dans la distribution du courrier ou dans les filiales n'est pas concerné.

Syndicom dénonce une stratégie de démantèlement

Syndicom a critiqué ce nouveau plan d'économie de la Poste. Le syndicat dénonce une stratégie de démantèlement. Au total, plus de 430 personnes ont déjà été concernées par des suppressions de postes, des externalisations et des fermetures d'entreprises depuis 2025.

«Malgré un bénéfice de 139 millions de francs au premier semestre 2026, la Poste maintient sa stratégie de démantèlement», écrit Syndicom dans un communiqué. Selon lui, cela déroge à la responsabilité sociale d’une entreprise fédérale et va à l’encontre des besoins d’un service public fort.

Les jusqu’à 110 licenciements annoncés viennent compléter une série de restructurations annoncées au cours des derniers mois (Informatique, Digital Health, IMS, RéseauPostal, PostFinance, notime), rappelle le syndicat. Il en ressort un tableau clair: presque aucun domaine de la Poste n'est épargné par les suppressions d’emplois, les restructurations ou les externalisations.

L’annonce d’aujourd’hui confirme l’impression d’une stratégie d’entreprise, qui, sous le CEO Pascal Grieder, mise avant tout sur les réductions de personnel, relève le communiqué.

Dans le même temps, la Confédération se fait verser un dividende de 150 millions de francs. Pour syndicom, cette politique des dividendes est erronée. Cet argent pourrait être investi dans les emplois, la qualification du personnel, la numérisation et la qualité du service public.