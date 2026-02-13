DE
FR

Soulager parents et enseignants
La semaine de quatre jours à l'école, bientôt une réalité pour des petits Bernois

La commune bernoise de Belp lance cet été un projet pilote inédit: une semaine scolaire de 4 jours. Il y aura moins de vacances, mais des horaires hebdomadaires adaptés pour soulager parents et enseignants.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
1/2
Belp lance une expérience scolaire inédite en août avec 23 enfants du niveau élémentaire.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une semaine de quatre jours d'école, mais moins de vacances: la commune bernoise de Belp va tester ce modèle scolaire pendant trois ans à partir du mois d'août. Les autorités espèrent ainsi soulager les parents et le corps enseignant.

Cette expérience scolaire débutera en août avec 23 enfants du niveau élémentaire, a annoncé vendredi la commune germanophone. Le niveau élémentaire comprend des enfants depuis la première année de jardin d'enfants à la deuxième année primaire. Des entretiens ont lieu actuellement avec les enseignants et les éducateurs.

La prochaine étape consistera à élaborer le concept pédagogique et à aménager les locaux. Le mois dernier, les parents, les enseignants et des accompagnants ont élaboré les conditions générales qui portaient sur le calendrier des vacances et l'emploi du temps hebdomadaire.

Même nombre d'heures

Avec ce nouveau modèle, les élèves auront le même nombre d'heures de cours que maintenant, mais celles-ci seront réparties d'une manière différente. Le projet «école annuelle» prévoit que les cours auront lieu du lundi au jeudi, le vendredi étant libre.

Les élèves auront six semaines de vacances et la possibilité de prendre jusqu'à huit jours de congé de manière flexible pendant la période scolaire, peut-on lire sur le site Internet de l'école. Ce système entend combiner école obligatoire et école à journée continue.

A lire aussi
Les élèves frontaliers seront bien exclus à Genève
Recours rejetés
Les élèves frontaliers seront bien exclus à Genève
Téléphones interdits dès lundi dans les écoles du Jura
Meilleure concentration
Téléphones interdits dès lundi dans les écoles du Jura

Le Conseil municipal de Belp se réjouit de cette expérience et dit envisager avec confiance son lancement cet été. L'annonce de cette expérience scolaire avait eu un écho bien au-delà de Belp.

La semaine de quatre jours à l'école fait l'objet de discussions en Europe depuis un certain temps. En France, ce modèle existe déjà dans les écoles primaires. En Allemagne également, des écoles testent la semaine de quatre jours. Au Royaume-Uni, une fondation a demandé l'introduction d'un tel modèle, mais le gouvernement a rejeté cette demande. Aux Etats-Unis également, certaines écoles ont adopté la semaine de quatre jours pour répondre à une pénurie d'enseignants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus