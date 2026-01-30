Téléphones interdits dès lundi dans les écoles du Jura

Les écoles jurassiennes interdisent dès lundi smartphones et objets connectés. Cette mesure vise à favoriser la concentration, l’autonomie et l’égalité entre élèves, tout en protégeant leur sphère privée et leurs données.

ATS Agence télégraphique suisse

Dès lundi, les élèves jurassiens de l'école obligatoire ne pourront plus utiliser ou apporter leur smartphone à l'école. Outre les téléphones portables, les montres connectées, les objets de localisation GPS ou les lunettes connectées sont concernés par cette mesure.

«La nouvelle directive s’applique sans exception à l’ensemble du cadre scolaire: dans les bâtiments et périmètres scolaires, pendant tout le temps scolaire, y compris les pauses ainsi que les déplacements liés aux activités organisées par l’école», a indiqué vendredi le canton du Jura. Elle s’étend également aux activités extrascolaires, notamment les camps et les sorties scolaires.

Pour une meilleure concentration

Cette mesure avait été annoncée en août 2025 lors de la conférence de presse de la rentrée scolaire. Selon le canton, elle va permettre aux écoliers de mieux se concentrer, de prévenir les dérives numériques et protéger les élèves, de renforcer l’égalité et le vivre-ensemble, de protéger les données et la sphère privée et de favoriser l’autonomie des enfants.

Le canton a rappelé que «l'éducation numérique reste pleinement présente dans les écoles, mais elle est encadrée par les enseignants, avec le matériel informatique et multimédia fourni par l’établissement, en cohérence avec les objectifs du plan d’études».