Disparité cantonale
En Suisse, les places d'apprentissage diffèrent selon les régions

Une étude de la HEFP révèle que l'accès aux places d'apprentissage varie fortement selon la région. A Olten, les jeunes ont accès à 50’000 places dans 227 métiers, contre seulement 38 à Brusio.
es jeunes limitent leur recherche d’apprentissage à une heure de trajet, selon une dernière étude.
L'accès aux places d'apprentissage change beaucoup selon le lieu de résidence des jeunes, ce qui influence leurs choix, selon une étude de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Près de 95% des jeunes ont accès à plus d'une centaine des 250 formations enseignées en Suisse.

Selon les études du Dr Andreas Kuhn et du Prof. Dr Jürg Schweri de l'Observatoire suisse de la formation professionnelle à la HEFP, la zone de recherche des jeunes se situe à maximum une heure de transport. Selon un communiqué de la HEFP publié jeudi, 146 professions enseignées sont proposées en moyenne par zone de recherche.

Des grosses différences

Les jeunes vivant à Olten (SO) bénéficient du choix le plus large, avec près de 50'000 places d'apprentissage dans 227 professions. Le canton dispose de 12'704 entreprises formatrices sur 242 communes. Contrairement à Brusio (GR), où les jeunes ont accès à 38 places d'apprentissage pour 18 professions différentes.

Les résultats de cette étude, basée sur les contrats d'apprentissage de l'année scolaire 2021-2022, montrent que l'offre régionale influence les préférences des jeunes. «Si l'apprentissage d'employé de commerce est accessible à presque tous les jeunes», ce n'est pas le cas pour des professions plus spécifiques, telles que mécatronicien de remontées mécaniques, viticulteur ou horloger, selon le communiqué.

