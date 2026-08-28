Une éclipse lunaire partielle sera visible ce vendredi matin en Suisse. Dès 4h34, la Terre commencera à faire de l’ombre à la Lune, avec un pic à 6h12, lorsque 94% du disque lunaire sera obscurci.

Quand et où observer l'éclipse lunaire partielle de ce vendredi matin?

Quand et où observer l'éclipse lunaire partielle de ce vendredi matin?

Janine Enderli

Les noctambules comme les lève-tôt pourront assister à un spectacle céleste exceptionnel ce vendredi matin: une éclipse lunaire partielle! Le Soleil, la Terre et la Lune seront alors pratiquement alignés. Contrairement à l'éclipse solaire d'il y a deux semaines, c'est cette fois la Terre qui s'interposera entre le Soleil et la Lune.

A partir de 4h34, l'ombre de la Terre commencera à recouvrir progressivement la pleine lune. Le phénomène atteindra son apogée à 6h12: environ 94% du disque lunaire sera alors obscurci, explique Meteo News.

Où l'observer au mieux?

Régler son réveil ne suffira donc pas: il faudra aussi compter sur une météo favorable. Pour profiter au mieux de l'éclipse, mieux vaut choisir un endroit offrant une vue dégagée vers le sud-ouest.

Pendant cette éclipse lunaire partielle, l'astre devrait prendre une légère teinte rougeâtre. Ce phénomène s'explique par l'atmosphère terrestre, qui réfracte et diffuse la lumière du Soleil.

Un autre phénomène en septembre

Le 14 septembre 2026, un autre événement céleste rare sera visible depuis la Suisse: la Lune passera devant Vénus et masquera temporairement la planète. Le phénomène se produira vers midi en Europe centrale et devrait être facilement observable malgré la lumière du jour. La prudence sera toutefois de mise, car Vénus se trouvera relativement près du Soleil.

Pour observer le phénomène en toute sécurité, il est préférable de choisir un endroit où le Soleil est entièrement masqué, par exemple derrière un bâtiment ou un autre objet fixe. Il ne faut jamais regarder directement le Soleil. Vénus disparaîtra ainsi brièvement derrière la Lune avant de réapparaître de l'autre côté.