Eboulement en Valais
Des chutes de pierres provoquent plusieurs évacuations

Lundi à St-Nicolas (VS), un éboulement a causé l'évacuation de 20 habitants. Des rochers ont traversé des voies ferrées, interrompant le trafic entre St-Nicolas et Täsch. L'évaluation des dégâts est en cours.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
1/2
Vingt habitants du village de St-Nicolas ont été évacués (photo d'illustration).
Photo: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Quelque vingt habitants de St-Nicolas (VS) ont été évacués par la commune, lundi. Vers 07h00, des morceaux de rochers se sont détachés d'une paroi au-dessus du terrain de sport «Birchmatten» et ont traversé les voies ferrées à proximité, sans faire de blessés.

«La circulation ferroviaire est interrompue entre St-Nicolas et Täsch, en principe jusqu'à mardi matin. Des chutes de pierres en est la cause. Des buts de remplacement circulent», résume le site Internet des MGB.

La commune a rapidement réagi après l'incident. Le périmètre concerné a été bouclé. Une dizaine de maisons, soit environ 20 habitants, ont été évacuées par mesure de précaution. Cet avis demeurera d'actualité au moins jusqu'à mardi.

Un repas offert

«Depuis au moins 30 ans, aucun événement comparable ne s'était produit à cet endroit», indique le président de St-Nicolas. Michael Kalbermatter, interrogé par le Walliser Bote. «Les géologues sont à pied d'oeuvre avec des spécialistes et procèdent à une évaluation détaillée.»

A lire aussi
Les intempéries «catastrophiques» en Suisse ont été meurtrières
Valais et Tessin très touchés
Les intempéries «catastrophiques» en Suisse ont été meurtrières
Le site de la Grande Dixence sera à nouveau accessible dès samedi
Après 4 semaines de fermeture
Le site de la Grande Dixence sera à nouveau accessible dès samedi

La plupart des personnes évacuées sont hébergées chez des parents ou des connaissances. Quatre à cinq personnes sont logées dans des hôtels du village. Un repas dans un restaurant a également été offert par la commune aux personnes concernées, détaille le «Walliser Bote».

Dégâts tous azimuts

Des barrières ont été détruites, les tribunes endommagées et le terrain de sport lui-même a également souffert, précise le média haut-valaisan. Les dégâts causés à la pelouse ne peuvent pas être chiffrés pour l'instant, car le terrain de sport est encore recouvert de neige. Mercredi dernier, un éboulement de moindre ampleur s'était déjà produit à St-Nicolas.

