Face à la menace russe sur l'espace aérien européen, une commission du Conseil national suisse demande d'accélérer l'achat d'armements. La motion vise à moderniser les procédures d'acquisition pour protéger la Suisse, notamment contre les attaques de drones.

La Suisse doit se doter d'une défense contre les drones militaires rapidement, selon une commission parlementaire. A l'image, un drone de défense ukrainien dans la région de Zaporijia, le 8 octobre dernier (archives). Photo: Press service of the 65th Mechan

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit pouvoir réagir rapidement face à la menace que fait peser la Russie sur l'espace aérien européen, estime une commission du Conseil national. Cette dernière a déposé, sans opposition, une motion demandant d'accélérer les procédures d'achat d'armements.

La violation répétée de l'espace aérien polonais, associée à de grandes manœuvres effectuées simultanément par des troupes russes et bélarusses à proximité de la frontière, montre clairement que la Russie cherche des failles dans les systèmes de défense. La situation extraordinaire exige une action immédiate, lit-on dans la motion de la commission de politique de sécurité du Conseil national.

La commission a décidé, par 21 voix contre 0 et 4 abstentions, de déposer ce texte visant à moderniser et accélérer les procédures d'acquisition. «Le Conseil fédéral achètera à cet effet les systèmes de défense et la quantité de munitions nécessaires pour pouvoir protéger l'espace aérien suisse et neutraliser une attaque de drones, également en grand nombre», indique mardi un communiqué des services du Parlement.

En Suisse aussi, les drones peuvent mettre en danger des infrastructures critiques comme les aéroports, les installations énergétiques ou les centres financiers. Or, selon le Département fédéral de la défense (DDPS), la Suisse n'est actuellement pas en mesure de repousser une attaque de drones comme celle qu'a connue la Pologne.

Stratégie à venir

Le DDPS dévoilera d'ici quelques mois un rapport qui présentera sa stratégie de défense contre les drones et les menaces aériennes. Cette stratégie de défense nécessite des mesures conventionnelles, comme des systèmes de défense sol-air, et non conventionnelles, comme des drones de défense, estime la commission. Il faut également viser une coopération directe avec des entreprises suisses lors de l’acquisition des systèmes.

Début octobre, le DDPS a déjà annoncé que la Suisse se doterait d'un nouveau système de défense pour détecter des minidrones et protéger les infrastructures militaires. Cette année, des minidrones ont été observés à plusieurs reprises en Suisse autour de terrains militaires ou à proximité de troupes. L'Office fédéral de l'armement a aussi plaidé pour la production de drones militaires en Suisse.