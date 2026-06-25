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Dramatique chute dans une fosse à purin
Un mort et quatre blessés graves dans une exploitation agricole zougoise

Jeudi, un accident du travail s'est produit dans une exploitation agricole à Walchwil (ZG). Un sexagénaire a perdu la vie et quatre autres personnes ont été grièvement blessées.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 69 ans est décédé jeudi après être tombé dans une fosse à purin située sur une exploitation agricole de Walchwil (ZG). Quatre autres personnes ont été grièvement intoxiquées par les émanations de gaz du lisier en tentant de le secourir et ont dû être hospitalisées.

L'accident s'est produit jeudi peu avant 9h30, dans une ferme de la commune de Walchwil, indique la police cantonale zougoise dans un communiqué. L'homme de 69 ans effectuait des travaux sur une fosse à lisier lorsqu'il y est tombé pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Inhalation de gaz toxique

Deux hommes, âgés de 24 et 53 ans, se sont portés au secours du malheureux. Ils ont alors inhalé des gaz et ont été grièvement intoxiqués. Deux autres hommes, âgés de 21 et 37 ans ont alors tenté de prêter main-forte mais ont été blessés à leur tour par les émanations de la fosse à purin.

Secouru par les pompiers, l’homme tombé dans la fosse est décédé sur les lieux de l’accident malgré les premiers secours. Trois des blessés ont été héliportés par la Rega vers différents hôpitaux, le quatrième a été transporté à l'hôpital en ambulance.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause exacte de l'accident. Au total, trois hélicoptères de la Rega et une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur place, aux côtés des services de secours et de la police.

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