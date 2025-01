Drame à Sumiswald (BE) Un jeune enfant grièvement blessé par Rottweiler

Un drame s'est produit à Sumiswald (BE) vendredi après-midi. Un jeune enfant a été grièvement blessé par un Rottweiler et transporté d'urgence à l'hôpital par la Rega. Le chien a été confisqué et euthanasié par les autorités.