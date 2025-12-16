Un Italien de 51 ans a été arrêté près de Brusata (TI) pour contrebande alimentaire. Il tentait d'introduire clandestinement en Suisse 66 panettones et plus de 100 kg de produits non déclarés. L'homme, exploitant un food-truck, fait face à une amende et une enquête.

Un Italien pincé après avoir fait entrer 66 panettones en Suisse en cachette

Avec 28 kilos de mozzarella

ATS Agence télégraphique suisse

Un Italien a été arrêté près de la douane de Brusata (TI) avec plus de 100 kilos d'aliments non déclarés. Cet homme de 51 ans voulait notamment faire entrer 66 panettones en Suisse.

Il est entré en Suisse avec une camionnette via le poste frontière non permanent de Brusata et a été arrêté peu après par une patrouille mobile, annonce mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

L'Italien transportait 164 litres d'huile, 66 panettones d'un poids total de 81 kilogrammes, cinq kilos de viande fraîche, 28 kilos de mozzarella ainsi qu'une dizaine de miches de pain de focaccia.

Une amende salée

L'homme qui exploite un food-trucks au nord du Gothard écope d'une amende de plusieurs centaines de francs et devra dédouaner sa marchandise. Le laboratoire cantonale va par ailleurs mener une enquête concernant les conditions de transport et le stockage de la marchandise.